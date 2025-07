Noah Wyle comenta saída de Tracy Ifeachor em The Pitt

Noah Wyle, conhecido por seu papel na série The Pitt, comentou recentemente sobre a saída da atriz Tracy Ifeachor, que interpretou a Dra. Heather Collins na primeira temporada. Ifeachor anunciou que não retornará à série, mas expressou sua gratidão pela oportunidade de fazer parte de um projeto que considera inovador e importante. Ela destacou que foi um privilégio interpretar sua personagem.

Wyle, em uma entrevista, esclareceu que a saída de Ifeachor se deve apenas a questões relacionadas à trama. Ele comentou sobre as especulações que possam ter surgido quanto às razões de sua saída e reafirmou a satisfação da equipe em trabalhar com ela, ressaltando que ela está alcançando novos patamares em sua carreira.

Na narrativa da série, a Dra. Collins teve uma experiência marcante ao passar por um aborto espontâneo no meio da primeira temporada, o que a levou a ficar ausente nos últimos episódios. Sua relação passada com o personagem Dr. Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Wyle, também foi sugerida desde o início da história.

Além da mudança no elenco, The Pitt recebeu 13 indicações a prêmios, incluindo Melhor Série Dramática e Melhor Ator para Noah Wyle. A produção também conquistou indicações para categorias como Atriz Coadjuvante (Katherine LaNasa), Ator Convidado (Shawn Hatosy), Direção (John Wells e Amanda Marsalis), Roteiro (Joe Sachs e R. Scott Gemmill), além de edição de som e seleção de elenco.

Atualmente, a produção da segunda temporada de The Pitt está em andamento. As filmagens ocorrem no estúdio da Warner Bros. em Burbank, Califórnia, com algumas cenas sendo gravadas em Pittsburg, Pensilvânia. A estreia da nova temporada está prevista para janeiro de 2026.