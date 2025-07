Chevrolet diminui preço da S10 LTZ em R$ 39 mil para CNPJ

A Chevrolet S10 LTZ 2026 está fazendo um charme especial em julho, oferecendo condições imperdíveis para microempresas e produtores rurais no Brasil. Durante a campanha de vendas diretas, essa versão intermediária se destaca como uma das melhores opções entre as picapes médias, trazendo uma lista de equipamentos completa e uma caçamba que comporta 1.061 litros, além de uma robusta capacidade de carga de até 1.122 kg.

O modelo CD LTZ 2.8 Turbodiesel com câmbio automático tem um preço de tabela de R$ 324.790, mas quem possui CNPJ ou inscrição estadual ativa pode levar para casa por R$ 285.790, o que significa um desconto de R$ 39 mil! Essa informação foi confirmada pela concessionária Guiautos e é importante lembrar que os preços podem variar conforme a região do país.

Potência e Desempenho

Esse motor 2.8 turbodiesel, que já é conhecido por seu desempenho, passou por refinamentos e agora entrega 207 cv de potência. Com um câmbio automático de 8 marchas, essa picape faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos, bem rapidinho para uma picape. E ao rodar, você vai perceber que a economia é uma vantagem a mais: na cidade, a média fica em 8,9 km/l, enquanto na estrada, alcança 12 km/l.

Quem já enfrentou um longo caminho em estrada sabe como um motor potente e eficiente faz diferença, especialmente quando a carga vai pesada.

Itens de Conforto e Segurança

A Chevrolet S10 LTZ não economiza em tecnologia e conforto. Ela vem equipada com uma central multimídia MyLink de 11 polegadas, que é um verdadeiro tapa na cara da monotonia dos carros. Tem GPS integrado e espelhamento com Smartphones, tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto. Para a galera que ama música, o sistema de som conta com quatro alto-falantes, garantindo som limpo e potente durante as viagens.

E quando o assunto é segurança, a picape não deixa a desejar. Vem com seis airbags, controles de tração e estabilidade, e até assistente de frenagem de emergência. Ah, e o sensor de pressão dos pneus é aquele detalhe que muitos esquecem, mas que pode evitar surpresas desagradáveis na estrada.

Conforto Interno

Não dá para falar da S10 LTZ sem mencionar o conforto. Ela tem direção elétrica que você ajusta facilmente em altura e profundidade, ar-condicionado digital automático, e bancos revestidos em couro com ajuste elétrico para o motorista. A chave presencial e o painel totalmente digital são toques modernos que tornam tudo mais prático e funcional.

Vendas e Concorrência

De acordo com dados da Fenabrave, a Chevrolet S10 teve um bom desempenho até o dia 17 de julho, com 1.410 unidades vendidas. Mas ainda ficou atrás da líder Toyota Hilux, que vendeu 3.119 unidades, e da Ford Ranger, que emplacou 1.871.

Quem já rodou pelas estradas sabe que ter um carro que une força, tecnologia e conforto faz toda a diferença na hora de enfrentar o dia a dia. É uma picape que, sem dúvida, merece ser considerada por quem precisa de um veículo mais robusto e que não deixa nada a desejar na estrada ou na cidade.