Globo cria animação com personagens de Êta Mundo Melhor

A emissora Globo está criando uma nova série de animação chamada “As Aventuras de Candinho e Policarpo”, que terá como protagonistas os personagens populares da novela “Êta Mundo Bom!”. Esta novela, que conquistou grande audiência, está sendo reprisada na atual trama intitulada “Êta Mundo Melhor!”.

A série animada promete ser leve e divertida, com episódios de cerca de dois minutos, direcionados ao público em geral. Embora o projeto ainda esteja em suas fases iniciais, ele representa uma estratégia da emissora para expandir suas produções, aproveitando o sucesso de suas histórias.

Atualmente, na novela “Êta Mundo Melhor!”, o personagem Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, vive em uma mansão em São Paulo depois de herdar a fortuna de sua mãe, interpretada por Eliane Giardini. Sua nova missão na trama é reencontrar seu filho, que foi sequestrado por um vilão chamado Ernesto, interpretado por Eriberto Leão.

Lançada no dia 30 de junho, “Êta Mundo Melhor!” rapidamente se tornou um sucesso, alcançando altos índices de audiência. Nas duas primeiras semanas, a trama obteve uma média de 25 pontos no Rio de Janeiro, o que representa o melhor desempenho desde a novela “Tempo de Amar”, exibida em 2017. Em São Paulo, a média foi de 20 pontos, superando outras produções mais recentes, como “Mar do Sertão”.

Após a finalização do Mundial de Clubes, que ajudou a aumentar a audiência inicial, a novela registrou uma média entre 18 e 19 pontos na capital paulista, um resultado comparável ao da sua antecessora, “Garota do Momento”.

“Êta Mundo Melhor!” está programada para terminar apenas em 27 de fevereiro de 2026, destacando-se não apenas pela estabilidade em sua audiência, mas também por sua longevidade. Com 208 capítulos previstos, a novela será uma das mais longas no horário das 18h da Globo nas últimas décadas, lembrando os grandes sucessos da década de 1990.