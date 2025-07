Números consolidados de 16 de julho de 2025 disponíveis

Benjamin Back, apresentador do programa Arena SBT, decidiu utilizar um recurso polêmico para atrair a atenção do público, mas a estratégia não deu certo. A audiência da atração caiu significativamente, levando muitas pessoas a deixarem de assistir.

Enquanto isso, as novelas da Globo também enfrentam dificuldades. A trama Vale Tudo, por exemplo, registrou a menor média de audiência em duas semanas. Por outro lado, a novela Paulo, o Apóstolo se manteve estável e ficou na terceira posição em audiência.

No SBT, a situação é complicada para a novela A Usurpadora, que teve partes de seus capítulos cortadas, resultando em uma queda acentuada no número de espectadores na sua fase final.

As audiências consolidadas do dia 16 de julho de 2025 revelam o desempenho dos programas na televisão. Na Globo, o programa Hora Um marcou 3,7 pontos de audiência, enquanto o Bom Dia SP obteve 7,6 pontos. Durante a tarde, o Jornal Hoje teve 9,9 pontos, e a edição especial chamada História de Amor registrou 11,6 pontos. A novela Vale Tudo, em seu horário nobre, chegou a 21,5 pontos.

No SBT, a situação foi menos favorável, com o programa Arena SBT obtendo apenas 1,6 ponto, e a novela A Usurpadora marcando 2,8 pontos. Em geral, a companhia registrou audiências modestas em diferentes horários, com o programa do Ratinho alcançando 3,9 pontos e o The Noite marcando 1,5.

Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são relevantes no contexto publicitário e ajudam a medir o alcance e impacto das emissoras.