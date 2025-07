Cadillac se prepara para lançar Optiq, Lyriq e Vistiq no Brasil

A Cadillac está a caminho do Brasil, e isso é uma notícia animadora para os apaixonados por carros! A General Motors, que é a dona da marca, está em contato com possíveis clientes para entender quais serão as melhores estratégias de venda por aqui. O plano é trazer toda a sofisticação e performance que a Cadillac representa — e já aproveitar o sucesso da marca nas pistas para acelerar esse processo. Recentemente, estivemos em Detroit e acompanhamos as 6 Horas de São Paulo da WEC com o time Cadillac para absorver todos os detalhes dessa novidade.

Em 2021, a Cadillac lançou o Lyriq, um modelo que marca a entrada da marca no mundo dos elétricos. Durante uma apresentação na Cadillac House em Michigan, os executivos mencionaram que 2025 vai ser o ano da “Transformação”. O foco é se consolidar entre os três principais fabricantes de veículos elétricos de luxo nos Estados Unidos e expandir o portfólio de elétricos para atrair as gerações mais novas. O objetivo final? Ser líder em tecnologia no segmento de luxo até 2030.

Nos EUA, a estratégia está funcionando. No primeiro semestre de 2025, a Cadillac registrou um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. É o melhor market share desde 2014, além de resultados notáveis com o Escalade, que teve o melhor início de ano nas vendas. O Lyriq também fez sucesso na Europa, especialmente na França e na Alemanha, onde se destacou como Carro do Ano.

Aqui no Brasil, a plataforma Ultium, que já está presente nos modelos Chevrolet Blazer EV e Equinox EV, também vai ser a base dos futuros Cadillacs. Essa plataforma estreou com o Lyriq e agora serve como alicerce para modelos como o Optiq, Vistiq e o super luxuoso Celestiq, que é produzido de forma artesanal.

Recentemente, já avistamos unidades do Optiq e do Lyriq circulando por aqui, sem disfarces e com placas definitivas, como por exemplo nas 6 Horas de São Paulo. Eles foram utilizados como transfer de luxo para os convidados do evento, adicionando um toque de sofisticação às já emocionantes corridas.

O Optiq, com uma cor vermelha bem chamativa, tem a missão de conquistar o público mais jovem. Por outro lado, o Lyriq apareceu em cores mais clássicas como prata e cinza, atendendo a um público urbano mais conservador. Esse contraste mostra que a Cadillac está se preparando para agradar diferentes gostos.

E não para por aí! O Vistiq deve ser o SUV grande que a marca vai oferecer no Brasil, com 5,22 metros de comprimento. Nos EUA, ele tem versões com capacidade para 6 e 7 lugares, mantendo o esquema de assentos únicos e corredor central — perfeito para quem quer conforto em viagens longas.

Com os olhos voltados para o automobilismo, a Cadillac se prepara para uma projeção ainda maior em 2026, quando entrará na Fórmula 1. É uma marca que sempre foi sinônimo de inovação e tem utilizado as corridas como uma plataforma para mostrar sua tecnologia. Recentemente, a Cadillac Racing venceu na WEC, com uma dobradinha impressionante, reforçando essa conexão com o automobilismo.

Ainda não sabemos exatamente como será a comercialização da Cadillac por aqui. A GM está pensando em como diferenciar essa experiência da marca Chevrolet, mas o que é certo é que eles estão se preparando para fazer um grande lançamento em 2026, ano em que também serão apresentados novos modelos.

Então, fique atento! A chegada da Cadillac promete agitar o mercado de luxo e dar mais opções para quem ama carros como nós!