Preço para morar na melhor cidade do mundo pode surpreender

Morar em uma cidade reconhecida globalmente pela qualidade de vida é um sonho para muitas pessoas. Em 2025, Copenhague, capital da Dinamarca, se destaca como um dos lugares mais apreciados do mundo para viver, graças à sua infraestrutura moderna, serviços de qualidade e segurança. No entanto, para quem deseja se mudar para lá, é essencial entender o custo de vida na cidade.

Custos de Vida em Copenhague em 2025

Copenhague possui um custo de vida elevado, comparável a outras grandes cidades europeias, como Zurique e Oslo. O principal gasto é o aluguel. Para quem busca um apartamento de um quarto no centro, o preço médio é de cerca de 14.000 coroas dinamarquesas (DKK), o que corresponde a aproximadamente R$ 10.800. Caso a escolha seja por bairros mais afastados, o valor cai para cerca de 10.000 DKK mensais, ou R$ 7.700.

Além do aluguel, muitos outros gastos devem ser considerados. A alimentação mensal para uma pessoa é em média de 3.000 DKK (cerca de R$ 2.300) se as compras forem feitas em supermercados. Para quem prefere comer fora, uma refeição simples em restaurante custa em média 150 DKK, aproximadamente R$ 115. O transporte público também deve ser levado em conta, com o passe mensal custando cerca de 500 DKK, equivalentes a R$ 380.

Principais Despesas em Copenhague

Para quem reside em Copenhague, é importante saber quais são as principais despesas. Veja a lista abaixo:

Moradia : custos com aluguel, condomínio e energia elétrica;

: custos com aluguel, condomínio e energia elétrica; Alimentação : compras em supermercados, padarias e refeições em restaurantes;

: compras em supermercados, padarias e refeições em restaurantes; Transporte : passes para ônibus, metrô, trem e aluguel de bicicletas;

: passes para ônibus, metrô, trem e aluguel de bicicletas; Saúde : planos de saúde privados opcionais e despesas menores não cobertas pelo sistema público;

: planos de saúde privados opcionais e despesas menores não cobertas pelo sistema público; Lazer e cultura : entradas para cinemas, teatros, museus e academias;

: entradas para cinemas, teatros, museus e academias; Internet e telefonia : planos mensais que variam entre 200 e 300 DKK (R$ 150 a R$ 230);

: planos mensais que variam entre 200 e 300 DKK (R$ 150 a R$ 230); Vestuário: roupas e acessórios, que podem ser mais caros devido à tributação e à qualidade.

Fatores que Tornam Copenhague Atraente

Copenhague é frequentemente apontada como um dos melhores lugares para viver, não só pelo estado econômico favorável, mas também por diversos outros fatores que contribuem para a qualidade de vida:

Transporte Público Eficiente: O sistema é bem estruturado, pontual e abrangente, reduzindo a necessidade de ter um carro. Áreas Verdes: A cidade possui muitos parques e ciclovias, promovendo um contato próximo com a natureza. Segurança: Com baixos índices de criminalidade, a cidade é considerada segura em qualquer hora do dia. Infraestrutura Moderna: Oferece serviços públicos eficientes, educação de qualidade e acesso a tecnologia. Sustentabilidade: Copenhague tem políticas voltadas para o respeito ao meio ambiente e à mobilidade sustentável.

Diante de todas essas características, não é surpreendente que Copenhague atraia pessoas em busca de uma nova etapa na vida, com boas condições de crescimento pessoal e profissional. Embora seja necessário um planejamento financeiro cuidadoso, viver na capital dinamarquesa pode ser um investimento significativo em qualidade de vida. Para quem está considerando essa mudança, vale a pena fazer uma pesquisa detalhada sobre os custos atuais e elaborar um orçamento cuidadoso para concretizar esse sonho.