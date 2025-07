Hyundai HB20 2026 estreia nova cor cinza shadow na Fipe

O Hyundai HB20 2026 chegou com algumas mudanças interessantes que podem agradar os amantes de carros. Lançado em abril de 2025, o modelo traz um ajuste na lista de equipamentos e até uma reorganização nas versões. Agora, é tudo mais simples: ao invés dos velhos nomes como “Plus” e “Safety”, as versões se chamam apenas Comfort, Limited e Platinum, tanto para o hatch quanto para o sedã. Uma mudança bem-vinda para quem não gosta de complicação!

Uma novidade que já se destaca é a cor Cinza Shadow, que a Hyundai já havia utilizado no Creta. Diferente do SUV, que reserva essa tonalidade apenas para a versão Ultimate, os compactos podem recebê-la em todas as configurações, da Comfort à Platinum. Para quem curte personalizar o carro, é um ótimo toque!

Falando em cores, o HB20 continua disponível em uma paleta bem variada: Preto Onix e Branco Atlas (sólidas), Cinza Silk, Prata Sand e Brisk (metálicas), e o bonito Azul Sapphire (perolizada). Se você é daqueles que seleciona a cor do carro com cuidado, tem opções para todos os gostos.

Vamos falar agora da mecânica. As versões Comfort e Limited são equipadas com o motor 1.0 Kappa aspirado flex, que entrega até 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Para quem prefere algo mais potente, as configurações Limited AT e Platinum contam com o motor 1.0 turbo Kappa GDI, que rende até 120 cv e 17,8 kgfm, combinado com um câmbio automático de seis marchas. Ótimo para quem encara o trânsito diário ou aprecia subir a serra nos finais de semana!

Na versão Comfort 1.0 MT, você vai encontrar faróis com acendimento automático, uma central multimídia de 8″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e comandos por voz. Já na Limited 1.0 MT, o carro ganha um painel digital de 10″, rodas de liga leve de 15″, sensor de ré e até um volante ajustável, que faz diferença na hora de dirigir.

Na configuração Limited 1.0 turbo AT, o HB20 fica ainda mais sofisticado com ar-condicionado digital e rodas maiores de 16″. O topo de linha, o Platinum 1.0 turbo AT, traz um pacote recheado com carregador por indução, USB na traseira e um sistema de assistência à direção que deixa a condução bem mais tranquila. Essa versão ainda conta com faróis e luzes diurnas em LED e bancos revestidos em couro, prometendo conforto e estilo.

Novo Hyundai HB20 é flagrado em testes no Brasil

E não para por aí! O novo Hyundai HB20 já está rodando em testes aqui no Brasil. As primeiras fotos mostradas pelo perfil @placaverde revelam um visual completamente renovado, com faróis de LED conectados e um design bem mais moderno. O capô agora é mais baixo e comprido, as colunas estão retas, e as lanternas traseiras se uniram, dando um ar contemporâneo para o modelo. Antes de chegar aqui, o hatch já havia passado por testes na Coreia do Sul, mostrando que está seguindo a tendência global da marca.

Com essas novidades, o HB20 2026 promete fazer bonito nas ruas e agradar a galera que não abre mão de um carro estiloso e prático!