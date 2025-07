Mitsubishi Destinator é lançado na Indonésia como SUV de três fileiras

O novo SUV de sete lugares da Mitsubishi, o Destinator, acaba de ser apresentado e promete agitar o mercado. Produzido na Indonésia, ele estará disponível em várias regiões, incluindo América Latina, Oriente Médio e África. O grande lançamento aconteceu no Salão Internacional do Automóvel da Indonésia (Gaikindo), com vendas começando no dia 23 de julho.

Design Marcante

Visualmente, o Destinator é tudo menos discreto. A frente exibe uma grade imponente com luzes de LED que chamam atenção. O perfil lateral, com suas linhas dinâmicas, dá uma sensação de força e resistência. Mesmo com algumas adaptações, como espelhos mais convencionais, o SUV preserva a ousadia do design original. Ideal para quem curte um carro que se destaca, seja no trânsito urbano ou em viagens.

Espaço Interno

Com 4,68 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,81 metros, esse modelo é um pouco menor que o Outlander mas oferece uma cabine mais espaçosa, perfeita para famílias. O interior conta com três fileiras de assentos, acomodando confortavelmente até sete passageiros. A sensação de conforto é reforçada pelo acabamento refinado e soluções inteligentes para armazenamento. Para entretenimento e conectividade, ele traz uma central multimídia de 12,3 polegadas e um painel digital de 8 polegadas. E quem não gosta de um teto solar panorâmico?

Motor e Desempenho

Debruçando sobre o motor, o Destinator é equipado com um 1.5 turbo de 161 cv, oferecendo um torque sólido de 250 Nm. Ele vem com um câmbio CVT e tração dianteira, ideal para quem gosta de economizar combustível sem abrir mão do desempenho. Com uma suspensão voltada para o conforto e cinco modos de condução, ele se sai bem em diferentes condições de estrada. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe o quanto um câmbio responsivo faz diferença.

Foco Familiar

O CEO da Mitsubishi, Takao Kato, destacou que o Destinator foi desenhado com o uso familiar em mente, ideal para aventuras com conforto. Ele lembrou ainda da relevância da Indonésia para os projetos globais da montadora, sendo este o terceiro SUV desenvolvido localmente, após o Xpander e o Xforce.

Produção e Expansão

A produção do Destinator ficará a cargo da Mitsubishi Motors Krama Yudha, na Indonésia, e em breve veremos esse modelo em outros países da região ASEAN, como Vietnã e Filipinas. A montadora planeja ainda expandir a presença do Destinator em mercados emergentes.

Esse SUV combina um visual arrojado com um interior sofisticado e mecânica eficiente — um convite ao estilo de vida familiar e ao espírito aventureiro.