Chevrolet Tracker Premier 2026 tem desconto de R$ 43,3 mil para PcD

A Chevrolet acaba de apresentar a linha 2026 do Tracker e, pelo que parece, é um modelo que promete sacudir o mercado! Com um visual repaginado, essa nova versão chega cheia de novidades que os apaixonados por carro vão curtir. O SUV não só ganhou um design mais atraente, mas também incluiu itens de série que fazem a diferença no dia a dia.

Uma das grandes mudanças está na parte mecânica. A direção elétrica e a suspensão foram melhoradas, deixando a condução mais suave e fazendo com que a resposta ao volante seja bem sensível. Isso significa que, se você já dirigiu em estradas com curvas, vai perceber como ele se comporta melhor nesses momentos em que precisamos de mais estabilidade. E para quem valoriza uma cabine tranquila, a redução de ruídos é uma verdadeira mão na roda durante as viagens.

Para quem está buscando condições especiais, a versão Premier vem com motor 1.2 Turbo e câmbio automático, e está sendo oferecida com isenção total de IPI e um bônus de fábrica para pessoas com deficiência (PcD). Isso torna o acesso a essa versão ainda mais atrativo. Imagine a economia de R$ 43.300, passando de R$ 189.590 para R$ 146.290. Que baita desconto, hein?

Falando nas concessionárias da Chevrolet, é lá que os interessados vão encontrar todas as informações sobre como solicitar a isenção do IPI. O processo pode parecer um pouco complicado, mas eles orientam sobre quais documentos você precisa, prazos e até as opções de financiamento disponíveis para PcD. Vale a pena conferir!

A performance do Tracker Premier 2026 também não decepciona. Com seu motor de 141 cavalos e um torque de 22,9 kgfm, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Isso é ótimo, especialmente se você pega muito trânsito! O câmbio automático de seis marchas entrega uma experiência de direção muito agradável.

Outro item que merece destaque é a nova corrente de comando. Agora lubrificada a óleo, ela traz uma composição de borracha melhorada, pensando em quem eventualmente não pode dar a manutenção adequada. É a GM buscando aumentar a durabilidade.

Visualmente, a dianteira do Tracker 2026 é bem semelhante à nova Montana e à Spin, com faróis de LED dispostos em dois níveis que adicionam um charme a mais. A grade frontal, agora maior e em padrão colmeia, lembra os SUVs mais modernos que têm aparecido nas ruas.

As dimensões não mudaram: continuam com 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. O porta-malas traz um bom espaço de 393 litros, excelente para quem costuma viajar com a família. E por dentro, a central multimídia de 11 polegadas está de cara nova, integrada ao painel digital de 8 polegadas, tudo levemente voltado para o motorista, garantindo mais praticidade no dia a dia.

Está pensando em dar uma olhada no Tracker Premier 2026? Não vai faltar informação e apoio nas concessionárias, que estão prontas para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas!