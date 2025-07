Nova maneira de usar o FGTS pode ser mais vantajosa

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante ferramenta de proteção para os trabalhadores brasileiros. Ele permite o acesso ao saldo acumulado em situações específicas, como demissões sem justa causa. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferentes modalidades de saque disponíveis, especialmente o saque-rescisão e o saque-aniversário.

A principal diferença entre essas modalidades reside nas condições para realizar a retirada do dinheiro. No saque-rescisão, o trabalhador que for desligado sem justa causa pode sacar todo o saldo de sua conta do FGTS, incluindo uma multa rescisória paga pelo empregador. Esse tipo de saque é considerado o padrão e ajuda os trabalhadores a reestruturar suas finanças após a demissão.

Já o saque-aniversário oferece a possibilidade de retiradas anuais. O trabalhador pode acessar uma parte de seu FGTS no mês de seu aniversário, com valores definidos de acordo com seu saldo acumulado. Para optar por essa modalidade, é necessário abrir mão do saque total em caso de demissão sem justa causa. A única quantia que permanece disponível é a multa rescisória.

Como funciona a adesão ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é simples e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária onde o dinheiro será depositado. O pagamento é realizado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, e o trabalhador tem até 60 dias para efetuar o saque.

Caso o trabalhador decida voltar à modalidade de saque-rescisão, essa mudança pode ser solicitada pelo aplicativo, desde que não tenha feito antecipações. É importante lembrar que essa mudança será efetiva após 24 meses da solicitação, entrando em vigor somente no 25º mês. Essa norma visa garantir maior responsabilidade nas escolhas relacionadas ao uso do FGTS.

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O valor que pode ser retirado no saque-aniversário varia conforme o saldo presente nas contas do FGTS. A Caixa Econômica Federal aplica percentuais que vão de 5% a 50% do saldo, mais uma parcela fixa, que aumenta de acordo com faixas de saldo. Isso significa que trabalhadores com saldos menores têm acesso a uma porcentagem maior de seu saldo em relação aos que possuem saldo mais elevado.

Até R$ 500: é possível sacar 50% do saldo.

é possível sacar do saldo. De R$ 500,01 até R$ 1.000: é permitido sacar 40% do saldo, mais uma parcela fixa.

é permitido sacar do saldo, mais uma parcela fixa. Saldos superiores: os percentuais diminuem, podendo chegar a apenas 5% para saldos acima de R$ 20 mil.

Além disso, o saque-aniversário permite que os trabalhadores utilizem o saldo do FGTS como garantia em operações de crédito, o que amplia as opções de uso desse recurso.

Qual modalidade escolher?

Para escolher entre o saque-rescisão e o saque-aniversário, o trabalhador deve considerar suas circunstâncias pessoais e suas necessidades financeiras. Aqueles que desejam uma proteção maior em caso de demissão podem optar pelo saque-rescisão, pois garantirá acesso total ao saldo. Por outro lado, quem prefere fazer retiradas anuais e não espera ser demitido em breve pode se beneficiar do saque-aniversário.

É aconselhável consultar o saldo e usar o aplicativo do FGTS para simular saques antes de tomar uma decisão. A escolha entre as modalidades impactará o acesso ao benefício em situações imprevistas, por isso é crucial avaliar cuidadosamente as condições e prazos envolvidos.

Com as ferramentas digitais disponíveis, os trabalhadores têm mais facilidade para gerenciar seu FGTS de maneira autônoma e informada, o que contribui para um melhor planejamento financeiro em todas as fases da vida profissional.