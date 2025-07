Como as famílias fazem a comida durar mais sem gastar a mais

Muitas pessoas se sentem frustradas ao perceber que as compras da semana duram pouco. É comum que a geladeira, que parecia cheia no domingo, já esteja vazia na quinta-feira, levando a novas idas ao mercado e a gastos não planejados. Para evitar essa situação, a solução não é comprar mais, mas sim comprar melhor.

A melhor maneira de maximizar os alimentos é fazer pequenas mudanças na lista de compras. Em vez de focar em receitas prontas, pense em ingredientes versáteis. Por exemplo, ao invés de comprar um kit específico para fazer strogonoff, compre os ingredientes separados, como frango, creme de leite e champignon. Isso permite que você use os mesmos ingredientes em diversos pratos, aumentando a variedade das refeições.

Como incluir leguminosas na dieta

As leguminosas, como lentilha, grão-de-bico e feijão, são aliadas na economia. Elas são fontes de proteína e fibras e costumam ser bem mais baratas que a carne. Ao adicionar lentilha cozida ao molho à bolonhesa, você pode dobrar a quantidade de prato com um custo bem baixo. Trocar a carne de um hambúrguer por uma versão de grão-de-bico ou incluir essas leguminosas em saladas são ótimas opções para enriquecer a refeição.

Frango inteiro versus cortes de carne

Comprar carne em bandejas é confortável, mas pode ser mais caro. Optar por um frango inteiro geralmente sai mais em conta e oferece mais opções de preparo. Com um frango, é possível aproveitar diversas partes: filé do peito, coxas e sobrecoxas assadas, asas para aperitivos e até fazer um caldo nutritivo com a carcaça.

Outra alternativa acessível é incorporar ovos nas refeições. Eles podem ser usados em pratos principais, como omeletes, ou como complemento em refeições como arroz com legumes ou sopas, oferecendo uma proteína fácil e barata.

Raízes e farinhas para aumentar o volume

Para garantir refeições que saciem, ingredientes como batata, mandioca, batata-doce e mandioquinha são essenciais. Esses produtos são baratos e podem ser utilizados em várias receitas, como purês, sopas, ensopados ou assados. Adicionando batatas a um picadinho, por exemplo, o prato renderá mais porções. Sopas de mandioquinha também são uma opção nutritiva e econômica. A farinha de mandioca é importante para preparar farofas, um acompanhamento clássico que agrega sabor e aumenta a saciedade.

As desvantagens dos molhos prontos

Os molhos prontos podem ser práticos, mas muitas vezes apresentam um baixo custo-benefício. Um sachê geralmente serve apenas para uma refeição. Com o mesmo valor, você pode comprar uma lata de tomate pelado ou tomates frescos, que rendem mais, permitindo não apenas um bom molho para macarrão, mas também servindo de base para sopas ou ensopados. Usar temperos frescos, como alho e cebola, em vez de misturas prontas também é uma maneira de reduzir custos e aumentar o rendimento das refeições.

Como montar uma lista inteligente

Uma lista de compras que visa fazer a comida render mais não deve ser baseada apenas na quantidade de cortes, mas em trocas e adições que maximizem o que você pode preparar. Aqui estão algumas dicas para reformular sua lista:

Troque metade da carne moída da semana por lentilha ou proteína de soja. Troque filés de frango por um frango inteiro, aproveitando todas as partes. Troque molhos prontos por tomate pelado em lata ou tomates frescos. Adicione ovos, que são uma fonte rápida e barata de proteína. Adicione ingredientes como batata e mandioca para dar volume a sopas e ensopados. Adicione repolho, um ingrediente acessível e saudável, que pode ser usado em saladas, refogados e chaustos.

Essas mudanças simples podem ajudar a garantir uma alimentação mais variada, econômica e satisfatória ao longo da semana.