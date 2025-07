Brasilândia se torna cenário de ação em “Três Graças”

Nesta semana, a zona norte de São Paulo serviu como cenário para as gravações da nova novela das 21h da TV Globo, intitulada "Três Graças". As filmagens ocorreram na comunidade da Brasilândia e destacaram uma intensa perseguição entre os personagens Raul e Bagdá. Raul, interpretado por Paulo Mendes, tenta escapar de Bagdá, vivido pelo cantor e ator Xamã, em uma cena de flashback que promete desvendar o passado conturbado entre os dois e influenciar a narrativa da trama.

Esse confronto ocorre cinco meses antes do tempo presente da história, mostrando um momento crucial na vida dos personagens. Raul, encurralado em uma laje, busca desesperadamente deixar Bagdá e seus comparsas para trás. A fuga é tensa e se desdobra por becos e escadarias, culminando em uma ameaça de morte. No entanto, mesmo em perigo, Raul consegue escapar, e a cena inclui filmagens aéreas e uso de drones para dar mais realismo à ação.

Além das sequências durante o dia, a equipe também planeja filmar cenas noturnas na Brasilândia. Em um desses momentos, Bagdá é visto com seus aliados, reunidos em torno de uma fogueira, enquanto cozinham um churrasco e discutem seus próximos passos criminosos.

Xamã, que já participou da novela "Renascer" em 2024 como Damião, agora assume um papel mais complexo como Bagdá, o chefe do tráfico na comunidade fictícia da Chacrinha. Uma das tramas centrais gira em torno de sua obsessão pela personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, que vive com sua mãe, Lígia, e sua filha, Joélly. Essa relação promete gerar conflitos significativos ao longo da série.

Raul, por sua vez, tem uma história marcada por traumas. Ele é filho de Arminda, vivido por Grazi Massafera, e neto de Josefa, interpretada por Arlete Salles. Seu passado é repleto de dor, que o transformou de um jovem alegre em alguém introspectivo e com baixa autoestima, agravada pela sua relação tumultuada com a mãe e pela perda do pai. A situação começa a mudar quando Joélly entra em sua vida, criando uma nova dinâmica que pode impactar seu futuro.

"Três Graças" tem estreia programada para o dia 20 de outubro e irá substituir o remake de "Vale Tudo". Com 179 capítulos, a novela é escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios e a trama abordará diversos temas, como maternidade precoce, vingança, tráfico de drogas e crimes envolvendo a indústria farmacêutica.

O elenco conta com nomes de peso, incluindo Marcos Palmeira, Arlete Salles, Bárbara Reis, Romulo Estrela e muitos outros.

