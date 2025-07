Nova exigência gera temor de perda do BPC para milhares

Em 2025, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou por mudanças significativas em todo o Brasil. Essas alterações envolvem novos procedimentos, desde o cadastramento inicial até o recadastramento, com o objetivo de tornar o processo mais seguro e garantir que os recursos cheguem, de fato, às famílias e pessoas que mais precisam.

Com a atualização da legislação, agora regulada pela Lei nº 15.077, idosos, pessoas com deficiência e os responsáveis por famílias deverão ter atenção extra. Entre os novos requisitos estão a coleta de dados biométricos, a apresentação de documentação mais detalhada e a exigência de revisões a cada dois anos. Essas medidas visam prevenir pagamentos indevidos e evitar fraudes, além de modernizar os serviços públicos no Brasil.

### Quais etapas seguir para solicitar o BPC em 2025?

Para solicitar o BPC, o primeiro passo é estar inscrito e ter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Sem esse registro, não é possível iniciar o processo. Em seguida, é necessário comparar-se a um serviço socioassistencial, levando documentos que comprovem a residência, a renda de todos os integrantes da família, além de um documento de identidade.

Para as pessoas com deficiência menores de 65 anos, é imprescindível apresentar um laudo médico que contenha o código da Classificação Internacional de Doenças (CID). Após isso, será agendada uma avaliação social e, se aplicável, uma avaliação médica, realizadas por profissionais qualificados.

### Como a biometria impacta a concessão do benefício?

O uso da biometria é agora obrigatório em todo o processo, desde o cadastramento até a renovação do BPC. Esse procedimento inclui a coleta de impressões digitais e, em alguns casos, reconhecimento facial, que será cruzado com bases de dados do governo. Essa estratégia busca reduzir drasticamente fraudes e garantir que apenas os beneficiários tenham acesso ao BPC e outros auxílios sociais. Aqueles que ainda não fizeram a biometria devem procurar as unidades do INSS ou postos autorizados para regularizar a situação, pois essa é uma condição para o recebimento dos pagamentos.

### O que fazer em caso de bloqueios ou pendências no BPC?

Com os sistemas de dados mais integrados, o acompanhamento do benefício se tornou mais rápido. Para desbloquear ou evitar interrupções no pagamento, é necessário acessar frequentemente o aplicativo ou o site Meu INSS. Nesses canais, o cidadão recebe notificações sobre prazos e eventuais pendências, além de orientações sobre como proceder em caso de bloqueio.

Se o benefício for suspenso por informações inconsistentes, o ideal é buscar atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) o mais rápido possível. Com a documentação em ordem e a biometria realizada, a reinstalação dos pagamentos pode ocorrer em poucos dias. Manter o acompanhamento digital pelos canais oficiais é fundamental para garantir o acesso ao BPC.

#### Orientações práticas:

1. Mantenha os dados do CadÚnico sempre atualizados e verifique avisos no Meu INSS.

2. Procure o CRAS caso receba notificação de bloqueio ou suspensão.

3. Apresente toda a documentação necessária e realize a biometria, se solicitado.

4. Acompanhe a situação do benefício pelo aplicativo até a liberação do pagamento.

### BPC 2025: Esclarecendo mitos e aspectos que permanecem

Diversos rumores surgiram sobre novas restrições para o acesso ao BPC. No entanto, não houve alterações nos critérios de análise, que continuam respeitando os limites de renda e o conceito familiar já existentes. Auxílios temporários, rendas de até um salário mínimo e contratos de aprendizagem seguem sendo considerados na contagem da renda.

Outro aspecto que se mantém é a necessidade de atualização cadastral, com o prazo para recadastramento a cada dois anos. Essa medida busca assegurar que os benefícios sejam direcionados a quem realmente precisa. As novas ferramentas de cruzamento de dados e biometria visam melhorar a segurança e a justiça na distribuição desses recursos.

#### Fatos que permanecem:

– A regra de cálculo de renda por pessoa do grupo familiar não mudou.

– Não há exigências adicionais em relação ao grau de deficiência.

– As atualizações servem para prevenir fraudes e melhorar a eficiência no atendimento.

### Onde buscar informações atualizadas sobre o BPC?

É essencial procurar informações oficiais para evitar confusões oriundas de boatos. O INSS, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são fontes confiáveis que oferecem canais, tanto digitais quanto presenciais, para esclarecer dúvidas sobre as novas regras do benefício.

A digitalização dos processos facilitou o acompanhamento do BPC, tornando-o menos burocrático. O beneficiário deve estar atento às comunicações dos órgãos oficiais e manter a documentação sempre em dia, garantindo, assim, a continuidade deste importante recurso social.