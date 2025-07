Hyundai HB20 e HB20S 2026 recebem nova cor do Creta

Quando a Hyundai lançou a linha 2026 dos seus compactos, em abril, fez uma mudança bem interessante. O foco foi reorganizar a gama de versões e adicionar alguns itens novos de série. O HB20, tanto no modelo hatch quanto no sedã, passou a ser vendido sem o sobrenome “Plus”. E o modelo menor da linha também teve uma versão de entrada, a Sense, que saiu de cena.

Mas teve um detalhe que passou despercebido por muitos: a nova cor Cinza Shadow. Ela já havia dado as caras na reestilização do SUV Creta em 2024 e agora também está disponível para o HB20 e o HB20S. Curioso é que, diferente do Creta, que só oferece essa cor na versão Ultimate, no HB20 você pode escolher essa tonalidade nas versões Platinum, Limited e Comfort, tanto para o hatch quanto para o sedã.

### Cores Novas e Estilo

Se você é apaixonado por cores de carro, vai reconhecer a nova tonalidade. O Cinza Shadow lembra muito o famoso Nardo Grey, que foi adotado pela Audi e está na moda há algum tempo. É uma cor sólida, com um visual mais discreto e elegante. Além dessa, o HB20 continua disponível em opções como Preto Onix, Branco Atlas, Cinza Silk, Prata Sand, Brisk e a perolizada Azul Sapphire. Essa paleta faz você pensar em qual cor combina mais com seu estilo.

### HB20 Agora na Era do IPI Verde

Seguindo a onda que começou com a Volkswagen e a Fiat, agora é a vez da Hyundai aproveitar o IPI Verde. A montadora lançou uma ação promocional que inclui o HB20 e o HB20S nas versões 1.0 aspiradas. Com essa nova isenção, os preços caíram até R$ 12 mil. Isso é uma mão na roda, principalmente para quem está de olho em um compacto que oferece boa relação custo-benefício.

Por exemplo, a versão Comfort do hatch, que antes custava R$ 95.790, agora sai por R$ 83.990. Uma diferença de R$ 11.800, que dá para usar numa viagem ou em um bom sistema de som para o carro.

Ainda temos a versão Limited, que foi de R$ 99.990 para R$ 87.990, com rodas de liga leve de 16”, ar-condicionado digital e o sistema start/stop. O sedã também não ficou atrás, a versão Comfort Plus teve uma redução de R$ 9.020, passando a custar R$ 93.990.

### Motorização e Desempenho

Em termos de motor, tanto o HB20 quanto o HB20S utilizam o propulsor 1.0 Kappa de três cilindros. Para quem abastece com etanol, ele entrega até 80 cv e 10,2 kgfm de torque, enquanto na gasolina rendem 75 cv e 9,6 kgfm. A transmissão é sempre manual de cinco marchas, que dá aquela sensação de conexão total entre o motorista e a máquina.

Para quem já passou por um trânsito pesado, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença. E, assim, o HB20 continua sendo uma ótima opção para quem quer um carro ágil e prático no dia a dia.

De fato, as mudanças e as novas cores mostram que o HB20 está se renovando e acompanhando as tendências do mercado, sem perder a essência do que é ser um dos compactos mais queridos. É sempre bom ver as montadoras se adaptando às necessidades dos motoristas, tornando a experiência de dirigir ainda melhor.