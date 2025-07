Geely lança Galaxy Starshine 6 na China com 100 km de autonomia

O novo Geely Starshine 6 chegou com tudo na China, e vale a pena ficar de olho. Esse sedã híbrido plug-in promete ser uma opção mais acessível em comparação com o Starshine 8, já conhecido por aqui. A apresentação do carro rolou durante o processo de aprovação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), mostrando que a Geely está jogando sério no mercado.

Esse modelo faz parte da linha Galaxy, a divisão focada em veículos eletrificados da Geely, que só foi criada no ano passado. A marca está crescendo que é uma beleza, com nada menos que 371 mil unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, segundo dados do China EV DataTracker.

Design e Conforto

Visualmente, o Starshine 6 não passa despercebido. Ele traz um design mais voltado para consumidores que curtem o estilo clássico da Geely, com uma grade cromada que impressiona. Os para-choques esportivos e os faróis de LED dão aquele toque moderno, enquanto as lanternas traseiras interconectadas por uma faixa contínua fazem o carro parecer um verdadeiro show de tecnologia nas ruas.

Com 4.806 mm de comprimento, ele é um pouco menor que o BYD Qin L DM-i e vem com uma largura de 1.886 mm e altura de 1.490 mm. O entre-eixos de 2.756 mm garante um espaço interno confortável e, dependendo da versão, o peso vai de 1.505 a 1.580 kg. Ótimo para quem busca conforto ao rodar!

O carro também vem com rodas de 16 ou 17 polegadas, mas a versão mais básica não inclui sensores de estacionamento traseiros nem câmera frontal. Mas calma! Para os amantes de tecnologia, há a opção de incluir um teto solar, que sempre dá um charme a mais na hora de pegar uma estrada ensolarada.

Motorização

Vamos falar do que realmente importa: o motor. Sob o capô, o Starshine 6 conta com um motor a gasolina de 1.5 litros e 110 cv, o mesmo do Galaxy A7, conhecido pela eficiência térmica de 47,26%. É aquele tipo de motor que faz você se sentir seguro em ultrapassagens ou nas retomadas de velocidade, como em uma viagem em estrada.

Ele vem acompanhado do sistema híbrido EM-i 2.0 AI, que traz um motor elétrico de até 235 cv. Com tudo isso, o carro consegue atingir 180 km/h. E se você acha que só a Geely está inovando, outras marcas como Buick estão lançando modelos híbridos plug-in, mostrando que o mercado tá pegando fogo.

Autonomia e Baterias

Falando em eficiência, a versão inicial do Starshine 6 vem equipada com uma bateria LFP de 8,5 kWh da CALB, que promete até 50 km de autonomia no ciclo CLTC. Isso significa menos paradas para abastecer e mais tempo curtindo a estrada. O consumo é de apenas 3,75 L/100 km. Já a versão mais completa usa uma bateria de 17 kWh da Rept Battero, garantindo até 100 km de alcance e consumo de 3,85 L/100 km.

Dimensões e Suspensão

A suspensão do Starshine 6 tem medidas iguais na frente e atrás, com bitolas de 1.620 mm. Os ângulos de ataque e saída são de 14º e 15º, respectivamente, permitindo uma boa performance em diferentes terrenos. O balanço dianteiro de 940 mm e traseiro de 1.110 mm trazem estabilidade, fundamental para aqueles que pegam estradas mais desafiadoras.

A Geely continua crescendo e, recentemente, anunciou a compra da Zeekr, outro nome forte no mercado. O preço do Starshine 6 ainda não foi definido, mas estima-se que fique na mesma faixa do Galaxy L6, o modelo mais acessível da linha Galaxy atual. E assim, os novos modelos da Geely vão oferecendo cada vez mais tecnologia e conforto para os apaixonados por carros.

Com tudo isso, o Starshine 6 parece ser uma pedida e tanto para quem está em busca de um sedã que alia estilo, eficiência e um toque de inovação. Passar horas na estrada se torna muito mais prazeroso com um carro desse na garagem!