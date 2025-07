BYD amplia linha Song e lança modelo Song L GT

A BYD lançou oficialmente o Song L GT na China, um elétrico que já está chamando a atenção com seu design de shooting brake. Essa novidade acabou de ser registrada e já está no catálogo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Isso é um grande passo antes de ganhar as ruas e, se você é do tipo que gosta de estar sempre em dia com as novidades, saiba que a consulta pública aconteceu entre 17 e 23 de julho.

Embora tenha um visual esportivo que lembra um SUV, o Song L GT é classificado como um sedã elétrico. As medidas são bem interessantes: 4,84 metros de comprimento, 1,95 de largura e 1,56 de altura, com um entre-eixos de 2,93 metros! Com 2.120 kg a 2.380 kg, dependendo da versão, ele tem uma velocidade máxima que chega a 225 km/h. Imagine a emoção de pisar no acelerador e sentir todo esse potencial!

Motor e Performance

Esse modelo será oferecido em três versões. Duas delas contam com motor único que entrega 170 kW e 230 kW, enquanto a terceira possui tração integral, combinando 160 kW na frente e 230 kW atrás. E não se esqueça que todas elas usam baterias LFP da FinDreams, uma subsidiária da BYD. Se você já teve a oportunidade de experimentar um carro elétrico, sabe como a aceleração é sempre empolgante.

As informações também apontam que o Song L GT pode incluir um sensor LiDAR, que promete um futuro cheio de recursos de condução inteligente. A sigla "GT" no nome parece indicar que ele vem com uma pegada mais esportiva, mas a fabricante ainda vai revelar todos os detalhes.

Produção e Popularidade

A produção desse modelo será dividida em várias fábricas da BYD, espalhadas por seis cidades chinesas, como Shenzhen e Hefei. E parece que a família Song, que já é muito querida entre os consumidores, teve um começo promissor. Lançada em dezembro de 2023, o Song L EV foi um sucesso e agora a linha 2025 está disponível no mercado.

É interessante notar que, mesmo sendo a linha mais vendida da BYD, suas vendas caíram um pouco em junho, com 59.026 unidades emplacadas, uma queda de 15,94% em relação ao ano passado. Isso mesmo com o aumento geral na venda de veículos eletrificados, que chegou a 382.585 unidades naquele mês.

Conclusão

Com o lançamento do Song L GT, a BYD se posiciona ainda mais forte no mercado de elétricos, unindo design esportivo à tecnologia de ponta. É sempre emocionante ver as inovações que surgem nesse setor, especialmente quando elas prometem transformar a experiência ao volante. Se você, como eu, é apaixonado por carros, vai querer ficar de olho nessa novidade!