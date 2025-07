Carros mais vendidos até 16 de julho de 2025 – Fipe Carros

Em julho de 2025, o mercado automotivo brasileiro apresentou uma disputa acirrada nas vendas. A Fiat Strada se destacou novamente, firmando-se na liderança com impressionantes 6.205 unidades vendidas. Essa picape tem conquistado muitos motoristas que buscam versatilidade e força para o dia a dia, principalmente nas cidades com suas ruas mais apertadas.

Logo atrás, o Volkswagen Polo conseguiu o segundo lugar, com 4.839 emplacamentos. Um ponto curioso foi o volume de 941 carros vendidos em apenas um dia, mostrando que as críticas sobre sua redução de espaço no mercado estavam erradas. O Polo continua sendo uma escolha sólida para quem prioriza conforto e tecnologia.

O Volkswagen T-Cross garantiu o título de SUV mais vendido, somando 4.623 unidades. Ele superou o Hyundai Creta, que havia ocupado o topo do segmento e agora aparece em quarto lugar, com 4.289 unidades. Essa mudança é interessante, já que muitos motoristas preferem o T-Cross pela sua dinâmica de condução, que se destaca nas curvas mais fechadas. O Creta, mesmo perdendo a liderança, ainda conseguiu um aumento de 30% nas vendas em relação ao mês anterior.

Agora, para quem ama um hatch, o Chevrolet Onix também não decepcionou, ficando em quinto lugar com 3.812 unidades. É um carro que agrada pela economia de combustível e pela facilidade de manobra, especialmente nas grandes cidades. O Fiat Mobi, por sua vez, surpreendeu ao saltar da 19ª para a sexta posição, impulsionado por um dia de vendas excepcionais, em que emplacou 1.460 unidades. Isso mostra que muitos motoristas vão atrás de um bom custo-benefício.

Na sequência, temos a Volkswagen Saveiro com 3.185 carros vendidos, seguida pelo Toyota Corolla Cross, que emplacou 3.160 unidades. Um detalhe interessante é que essa nova versão foi pensada especialmente para o público com necessidades especiais, o que acaba atraindo ainda mais compradores.

O Fiat Argo também figurou entre os mais vendidos, na nona posição, com 2.857 unidades. E, em um segmento que ninguém pode ignorar, a Toyota Hilux continua sendo a queridinha das picapes médias, com 2.852 unidades vendidas. É impressionante como ela mantém sua reputação de resistência e durabilidade.

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus lidera com 1.811 unidades, superando o Toyota Corolla, que registrou 1.682. O recém-lançado Volkswagen Tera começou a aparecer no ranking, com 1.392 unidades vendidas, despertando curiosidade por sua proposta mais acessível.

Vamos dar uma olhada agora no ranking completo dos carros mais vendidos no Brasil em julho:

Fiat Strada – 6.205 Volkswagen Polo – 4.839 Volkswagen T-Cross – 4.623 Hyundai Creta – 4.289 Chevrolet Onix – 3.812 Fiat Mobi – 3.303 Volkswagen Saveiro – 3.185 Toyota Corolla Cross – 3.160 Fiat Argo – 2.857 Toyota Hilux – 2.852

A lista continua com outros modelos interessantes, mostrando a diversidade do mercado brasileiro e as preferências dos motoristas que buscam diferentes características em seus veículos.