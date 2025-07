Motos mais vendidas até 16 de julho de 2025, segundo Fipe

Em julho de 2025, a Honda CG 160 reinou absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com incríveis 24.163 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 19% em comparação a junho! Ao todo, já são 248.913 CGs rodando por aí neste ano, um verdadeiro recorde.

Logo atrás, fechando a segunda posição, temos a Honda Biz, que emplacou 13.268 motos, acompanhada de um aumento saudável de 10% nas vendas. Não dá pra deixar de mencionar a NXR 160 Bros, que ficou com o bronze, totalizando 11.305 unidades. Quase a mesma quantidade da Pop 110i, que fechou o quarteto com 11.242 emplacamentos.

Aliás, quem nunca se viu enfrentando o trânsito de São Paulo em uma Pop? O conforto e a agilidade dela são perfeitos para essas situações, não é?

Ranking das Motos Mais Vendidas

A lista continua animada com algumas surpresas! Na quinta posição, a Sport 110i da Mottu teve um ótimo desempenho, com 5.120 unidades vendidas. A icônica Yamaha YBR 150 fecha o top seis com 3.703 motos emplacadas.

Entre as demais, a Honda CB 300F garantiu o sétimo lugar com 3.246 unidades, enquanto a PCX 160, famosa por seu conforto e eficiência, veio logo em seguida, com 2.667 emplacamentos. A Honda Sahara 300 e a XRE 190 também conquistaram seu espaço nas vendas, com 2.248 e 2.208 unidades, respectivamente.

Sabe aquela sensação de pegar a estrada em uma CB 300F? O motor oferece uma condução suave e prazerosa, ideal para quem aprecia um bom passeio.

As Mestres da Venda: Top 10

Aqui está o ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Honda CG 160 – 24.163 Honda Biz – 13.268 Honda NXR 160 Bros – 11.305 Honda Pop 110i – 11.242 Sport 110i – 5.120 Yamaha YBR 150 – 3.703 Honda CB 300F – 3.246 Honda PCX 160 – 2.667 Honda Sahara 300 – 2.248 Honda XRE 190 – 2.208

Entre os dados do ranking, percebe-se a força da marca Honda no mercado, garantindo várias posições na lista. E, claro, a diversidade dos modelos mostra que tem opção para todo gosto — seja para quem busca economia, conforto ou aventura. Não dá pra negar que o mercado de duas rodas no Brasil continua em alta e cheio de alternativas incríveis!