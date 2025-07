Li Auto i8 começa pré-venda na China com até 720 km de autonomia

A Li Auto acaba de dar um passo importante no mercado de SUVs elétricos com a pré-venda do seu mais novo modelo, o i8. Esse crossover, que é focado em famílias, tem tudo que a gente espera de um carro espaçoso: são seis lugares, tração nas quatro rodas e, pasmem, uma autonomia de até 720 km com uma carga completa.

O lançamento está marcado para o dia 29 de julho, e as entregas começam já em agosto. Para garantir o seu, é só desembolsar 5.000 yuan (cerca de R$ 3.500), que ainda pode ser reembolsado em até uma semana. Para quem está pensando em um SUV de alto desempenho, vale garantir esse modelo logo, especialmente com a chegada do Zeekr 7X no Brasil, que promete fazer barulho.

Design e Conforto Inovadores

O i8 não é apenas mais um SUV no mercado; ele foi projetado com um design aerodinâmico que impressiona. Apesar de quase 5 metros de comprimento e ter três fileiras de assentos, o seu coeficiente de arrasto é mais baixo que o do Tesla Model Y, com 0,218 Cd. Isso faz a diferença quando você está dirigindo na estrada, dando uma sensação de fluidez e eficiência.

O interior é um verdadeiro convite ao conforto. Com um acabamento refinado, iluminação ambiente e um volante branco que dá um toque de sofisticação, você se sente em um carro de luxo. Os bancos da frente e da segunda fileira vêm com encostos de cabeça acolchoados, e o assento direito da segunda fileira reclina até 145 graus, com um apoio de pernas elétrico que é um sonho em viagens longas.

E falando em conforto, a terceira fileira não deixa nada a desejar. Com 875 mm para as pernas e bom espaço para a altura, é muito mais do que muitos SUVs oferecem. Ah, e se você curte uns raios de sol, vai adorar o teto solar que bloqueia 99,9% dos raios UV.

Motorização e Tecnologia

O que faz o i8 realmente brilhar são seus dois motores elétricos e a suspensão a ar de câmara dupla. Você tem duas opções de bateria: 90,1 kWh e 97,8 kWh. A versão maior possui carregamento ultrarrápido, que pode adicionar 500 km de autonomia em apenas 10 minutos. É ótimo para quem sabe que vai pegar uma estrada mais longa, como um final de semana na serra.

O consumo energético do i8 é impressionante para um SUV desse tamanho, girando em torno de 14,6 a 14,8 kWh por 100 km. E a velocidade máxima? Chega a 180 km/h, ideal para quem gosta de viajar com tranquilidade em rodovias.

Medidas que Impressionam

As medidas do i8 também são destaque: são 5.085 mm de comprimento, 1.960 mm de largura e 1.740 mm de altura, com um entre-eixos de 3.050 mm. Para efeito de comparação, ele é 48 mm mais longo que o Tesla Model X, colocando-o na briga pelo segmento premium.

A Li Auto tem, sem dúvida, um forte competidor nas mãos e promete conquistar os apaixonados por carros que buscam não só estilo, mas também conforto e eficiência em um SUV elétrico.