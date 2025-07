Volkswagen T-Cross supera Creta e lidera vendas de SUVs em julho

O Volkswagen T-Cross está firme e forte no mercado brasileiro, mostrando que tem muito fôlego. Esse SUV compacta não só conquista os motoristas, mas também ocupa a liderança nas vendas, especialmente quando se trata do público PcD, empresas e até produtores rurais. É um verdadeiro campeão de vendas!

No começo do mês, o Hyundai Creta parecia estar bem posicionado na frente, mas o T-Cross deu uma volta por cima. Ele encerrou a primeira quinzena de julho na ponta, e parece que essa liderança vai durar até o final do mês. Para quem gosta de acompanhar as vendas, é incrível perceber como essas mudanças acontecem rapidamente.

Para dar uma ideia dos números, até o dia 15 de julho, o T-Cross já tinha emplacado 4.060 unidades. No total de 2025, esse SUV soma impressionantes 48.592 unidades vendidas! Olha os números mês a mês:

Janeiro: 5.312

Fevereiro: 6.555

Março: 6.512

Abril: 8.114

Maio: 9.410

Junho: 8.629

E logo em seguida, temos o Hyundai Creta em segundo lugar, com 4.033 unidades nesta quinzena. O Toyota Corolla Cross aparece em terceiro, com 2.917 unidades, enquanto o Nissan Kicks também está se firmando, ocupando a quarta posição com 2.405 emplacamentos.

Motorização e Consumo

O que mantém o T-Cross no topo da lista? A variedade de motorização é um ponto forte. Ele oferece duas opções turbo: o 1.0 TSI com até 128 cv e o 1.4 TSI, que entrega 150 cv. Ambos contam com câmbio automático de seis marchas. Quem dirige com frequência sabe como é prático ter uma troca de marcha suave e rápida no trânsito.

Consumo na Prática

Se você está preocupado com o consumo de combustível, aqui vão os números do Inmetro. A versão 1.0 faz 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada usando etanol. Com gasolina, esses números sobem para 11,9 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada. A versão 1.4 não fica muito atrás, com números similares. Isso é um baita ponto a favor para quem faz muitas viagens ou encara o dia a dia nas grandes cidades.

Equipamentos que Fazem a Diferença

Mas não é só na motorização que o T-Cross brilha. Ele vem recheado de itens que facilitam a vida dos motoristas. Tem painel digital de 10,25″, rodas de liga leve aro 17, e para quem ama conforto, há opções de bancos com revestimento em couro. Sem contar o rack de teto que é um charme e dá um toque esportivo ao visual.

A central multimídia VW Play com tela de 10,1″ permite que você espelhe seu celular, mantendo a conectividade durante as viagens. O volante multifuncional, também em couro, traz borboletas para trocas de marcha manuais, o que é ótimo para quem gosta de uma direção mais esportiva.

Olhar para tudo isso e perceber como o T-Cross se destaca no mercado é um deleite para os amantes de carro. Cada detalhe conta e faz a diferença na hora de decidir comprar um carro novo.