SUV de luxo oferece desempenho de supercarro e conforto surpreendente

O mercado de SUVs de luxo está cada vez mais acirrado, mas o Bentayga Speed 2025 se destaca como um símbolo de potência, sofisticação e inovação. A Bentley decidiu substituir o tradicional motor W-12 por um V8 mais leve e eficiente, atendendo à demanda por sustentabilidade e agilidade, enquanto mantém a exclusividade que caracteriza a marca. Acompanhe as principais novidades desse modelo.

Potência e Eficiência do Bentayga Speed 2025

O motor do Bentayga Speed 2025 é um V8 twin-turbo de 4.0 litros, que gera impressionantes 641 cv, um aumento de 15 cv em relação ao motor W-12 anterior. Embora o torque tenha sido reduzido para 86,7 kgfm, há uma compensação notável na redução de peso, que é cerca de 43 kg, resultando em um total de 2.465 kg. Com essas alterações, o SUV consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, um resultado impressionante para um veículo de seu porte.

Além do desempenho, o modelo traz tecnologias que melhoram a experiência ao dirigir. A direção nas quatro rodas proporciona maior agilidade nas curvas, enquanto a suspensão ajustada oferece um equilíbrio ideal entre conforto e esportividade. Para os entusiastas que buscam uma experiência mais intensa, há ainda a opção de freios de cerâmica e um sistema de escapamento Akrapovič em titânio, que entrega um som robusto e envolvente.

Inovações de Design do Bentayga Speed 2025

O design do Bentayga Speed 2025 combina elegância com elementos esportivos, mantendo a sofisticação característica da Bentley. Entre as atualizações visuais, destacam-se:

Rodas de 23 polegadas : Um tamanho inédito que dá ao SUV uma presença marcante.

: Um tamanho inédito que dá ao SUV uma presença marcante. Faróis e lanternas com acabamento escurecido : Essas mudanças conferem um visual mais ousado e agressivo.

: Essas mudanças conferem um visual mais ousado e agressivo. Teto preto opcional: Disponível em acabamento brilhante ou acetinado, adiciona um toque de contraste e exclusividade.

O interior do veículo prioriza a personalização, oferecendo novas opções de cores, texturas e um padrão de costura exclusivo chamado Precision Diamond. Detalhes como acabamentos escurecidos e emblemas “Speed” nos bancos reforçam a identidade esportiva, enquanto a qualidade do couro e as opções de customização garantem luxo artesanal.

Competitividade do Bentayga Speed no Mercado de SUVs de Luxo

Embora o Bentayga Speed enfrente concorrência acirrada de marcas como Ferrari, Porsche, Aston Martin e Lamborghini, ele se destaca por combinar desempenho e exclusividade em um SUV 100% a combustão. Sua velocidade máxima de 310 km/h é superior à do modelo anterior, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos está à altura dos melhores do segmento.

Característica Detalhe Motor V8 4.0L twin-turbo, 641 cv Aceleração (0-100 km/h) 3,4 segundos Velocidade máxima 310 km/h Peso 2.465 kg Destaques Direção nas 4 rodas, escapamento Akrapovič, rodas de 23”

A Bentley também está atenta ao futuro. A marca planeja lançar seu primeiro SUV elétrico em breve, indicando uma mudança gradual para opções mais sustentáveis. Entretanto, o Bentayga Speed 2025 demonstra que é possível inovar sem abrir mão do luxo e da performance que são a essência da fabricante britânica.

O Futuro do Bentayga Speed

Com a transição do motor W-12 para um V8 mais eficiente, o Bentayga Speed se afirma como uma referência contínua em desempenho, servindo também como uma conexão entre o legado da Bentley e sua visão de futuro. As inovações, como o sistema de direção nas quatro rodas, freios de cerâmica e customizações exclusivas, oferecem uma experiência de condução que poucos concorrentes conseguem igualar. Portanto, para quem busca velocidade, luxo ou status, o Bentayga Speed 2025 permanece como uma escolha ímpar no mercado de SUVs de alto padrão.