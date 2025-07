Volkswagen oferece visitas guiadas gratuitas na Fábrica Anchieta

A Volkswagen do Brasil vai reabrir as portas da icônica Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), a partir de agosto de 2025. E a melhor parte? As visitas serão guiadas e gratuitas! Essa iniciativa promete aproximar os apaixonados por carros da montadora, despertando o interesse por tecnologia e pela fascinante história da indústria automotiva nacional.

As visitas acontecerão todas as quintas-feiras, com dois horários disponíveis: às 8h30 e às 13h. Cada tour vai durar cerca de 2h30 e é voltado para maiores de 18 anos. Você pode agendar individualmente ou em grupos de 15 a 30 pessoas. Fique atento, pois o site oficial do Programa de Visitas será lançado em breve, facilitando o agendamento.

O que esperar das visitas?

Durante o passeio, você vai poder acompanhar de perto a linha de produção de modelos como o Nivus, Polo, Virtus e Saveiro. É uma oportunidade incrível para ver como esses carros ganham vida na fábrica. Além disso, a visita inclui uma parada na Garagem Volkswagen, um espaço expositivo que traz de volta veículos clássicos da marca e recorda as várias décadas de evolução do setor automotivo. Para quem já dirige, vai ser nostálgico relembrar a Kombi e o Fusca, não é?

História da Fábrica Anchieta

Inaugurada em 1959, a Fábrica Anchieta foi a primeira da Volkswagen fora da Alemanha e, ao longo dos anos, produziu mais de 14 milhões de veículos. Essa unidade é uma verdadeira referência no mundo automotivo, marcando a história do Brasil em cada carro que saiu de suas linhas de montagem. Modelos como Fusca e Brasília, que todo amante de carro lembra com carinho, foram produzidos ali.

A atual produção se concentra em veículos mais atualizados, mantendo a relevância e destaque no cenário industrial brasileiro. É sempre válido lembrar que a inovação e a tradição caminham juntas, e a Volkswagen está nete espírito.

Essa reabertura é uma ótima chance de explorar a história e os processos da Volkswagen de pertinho. Para muitos, será a oportunidade de vivenciar não só a fabricação de carros, mas também as lembranças que esses modelos trazem ao longo das gerações. Agora, imagina só: você, em um passeio pelas linhas de montagem, vendo o seu carro dos sonhos saindo direto da fábrica!