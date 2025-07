Toyota Hilux Power Pack MT com desconto de R$ 50 mil para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack com câmbio manual está com uma oferta imperdível, especialmente para quem tem CNPJ ou para produtores rurais. A boa notícia é que esses compradores têm direito à isenção de impostos, o que torna a aquisição bem mais acessível. Essa picape é conhecida não só pela sua robustez, mas também pela capacidade de carga que supera 1 tonelada. Um detalhe importante: quem compra a Hilux não pode revendê-la antes de um ano.

As concessionárias estão prontas para ajudar na parte da documentação, incluindo os prazos para faturamento e as melhores opções de financiamento. Isso vale tanto para empresas como para produtores com inscrição estadual ativa. Aproveitar essas condições especiais com certeza faz a diferença no bolso.

A versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT, que normalmente custa R$ 278.790,00, pode ser adquirida por apenas R$ 228.697,80 através de vendas diretas. Isso resulta em um desconto de R$ 50.092,20! Esses valores podem variar de acordo com a região, então vale conferir com a concessionária mais próxima.

Se você é apaixonado por picapes, vai adorar saber que a Hilux continua sendo a mais vendida do Brasil, com 4.576 unidades emplacadas em junho de 2025. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 vêm em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Isso mostra que a Hilux realmente conquistou seu espaço por aqui.

Desempenho e Conforto

O motor é um show à parte. A Hilux vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel, que entrega 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. Seu câmbio é automático de seis marchas, uma combinação que proporciona uma dirigibilidade sensacional, especialmente em viagens longas ou quando o terreno pede mais força. E quem já enfrentou estrada de chão sabe como um motor confiável pode fazer a diferença.

Além do desempenho, a segurança é uma prioridade. A versão Power Pack MT conta com 7 airbags, o que traz um extra de tranquilidade, principalmente se você costuma rodar com a família. Outros acessórios, como assistente de reboque, partida em rampas e um alarme perimétrico, também estão presentes. Para facilitar a vida, a picape ainda oferece uma central multimídia de 9 polegadas, com apoio para Android Auto e Apple CarPlay. Já pensou em fazer aquela viagem ouvindo suas músicas favoritas, com o volante na mão e a estrada à frente?

Interior e Conectividade

No interior, o conforto não é esquecido. Os bancos são revestidos em material sintético, que além de serem fáceis de limpar, têm uma aparência sofisticada. O console central é prático, com porta-copos e espaço para guardar pequenos objetos — uma mão na roda para quem vive na correria do dia a dia.

Os faróis com acendimento automático e as luzes diurnas são um toque moderno que não deixa passar despercebido. Vale a pena lembrar que pequenos detalhes como esses ajudam na hora de dirigir em condições de baixa luminosidade, uma preocupação a quem viaja muito à noite.

O que Esperar?

Com tantos recursos e um preço bastante competitivo, a Toyota Hilux Power Pack MT é uma excelente opção para quem busca uma picape potente e versátil. Fique de olho nesses descontos e nas condições especiais — pode ser que a oportunidade de levar a sua Hilux para casa esteja mais próxima do que você imagina!