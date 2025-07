Jeep oferece desconto de R$ 44.284 no Commander Limited para CNPJ

O Jeep Commander Limited T270 2025, na elegante cor Preto Carbono com alguns opcionais, está disponível com um desconto incrível, mas atenção: isso é só para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo. Infelizmente, essa oportunidade não é válida para pessoas físicas, PcD, taxistas ou empresas que não se encaixam nessa categoria.

Se você está curioso sobre essa promoção, as concessionárias Jeep são o lugar certo para esclarecer todas as dúvidas. Eles vão te informar sobre a documentação necessária, prazos de entrega e as opções de financiamento. Uma boa dica é sempre checar os detalhes diretamente lá, já que os valores podem mudar dependendo da região e da concessionária.

O que tem de bom no Commander Limited T270?

A versão Limited T270, que tem tração 4×2, custa normalmente R$ 260.490,00. Mas, com o desconto para as vendas diretas, as microempresas e produtores rurais podem levar por R$ 216.206,00. Ou seja, uma economia bagatela de R$ 44.284,00. É uma baita oportunidade que vale a pena considerar.

E o que você vai encontrar nesse modelo que deixa os apaixonados por carros felizes? Começando pelas rodas de liga leve de 18 polegadas acompanhadas de pneus 235/55. Além disso, vem equipado com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva e, claro, sete airbags. Com toda essa segurança, fica mais tranquilo dirigir, especialmente nas estradas onde a gente sabe que as surpresas aparecem a todo momento.

Uma experiência de direção completa

Além dos itens de segurança, o Jeep não decepciona no que diz respeito ao conforto e à tecnologia. O modelo conta com sistema de som Premium Harman-Kardon de 450W e 9 alto-falantes, o que faz a trilha sonora da sua viagem soar como um show. E a tecnologia Fresh Air? Uma mão na roda nas estradas quentes, hein?

Para quem está sempre na correria, o sistema Start&Stop ajuda a economizar combustível em paradas. E tem mais: o Park Assist permite estacionar sem stress, uma ajuda e tanto se você já passou perrengue em vagas apertadas.

Conforto e praticidade para todos

O interior é marcado por um acabamento premium em couro e Suede preto, com ajustes elétricos no banco do motorista. Vocês sabem como é, aquele ajuste que deixa tudo perfeito para longos trajetos. E se o trânsito estiver pesado, o controle de estabilidade (ESC) e o controle de tração vão se mostrar essenciais.

E, claro, quem não gosta de um painel digital que entrega todas as informações de forma clara? O painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25 polegadas traz tudo que você precisa bem na sua frente, facilitando ainda mais a condução.

Preço e oportunidades

Para quem está pensando em aproveitar essa oferta, aqui vai um resumo rápido dos preços:

Versão Preço de Tabela Preço para CNPJ Desconto Limited T270 AT 4×2 R$ 260.490,00 R$ 216.206,00 R$ 44.284,00

Dirigir um Jeep é sempre um passeio com estilo e potência, e essa versão Limited T270 mostra que dá para ter um carro topo de linha por um preço bem mais em conta, especialmente para quem se encaixa nas condições. A estrada pode esperar, porque, com essa nave, a experiência vai ser e tanto!