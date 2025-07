Nissan diminui preço do Kicks Advance para PcD em julho

O Nissan Kicks Advance 2026 está com tudo no Brasil! Essa versão intermediária do SUV não só traz um visual novíssimo, como também ficou mais espaçoso. Ele é maior que o Kicks Play, que vai continuar à venda, mas com aquele design mais antigo. E para quem possui deficiência, ainda tem uma boa notícia: dá para comprar essa versão com isenção de IPI e bônus de fábrica durante uma campanha especial em julho. Uma oportunidade e tanto!

Equipado com um motor 1.0 turbo e um câmbio automático, o Kicks Advance tem preço de tabela de R$ 175.990. Mas, espera aí! Se você vai adquirir com as isenções para PcD, o valor cai para R$ 158.990, uma diferença de R$ 17 mil. Confirme essa informação e mais detalhes na concessionária, já que os valores podem variar de acordo com o estado ou a revenda.

Design e Conforto

Esse modelo está de cara nova e muito mais atraente. Com um design que se destaca e um motor atualizado, ele está pronto para competir com outros SUVs do segmento, como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass. Segundo a Fenabrave, em julho, o Kicks registrou 2.160 emplacamentos, um crescimento impressionante de 46% em relação a junho. Mas, apesar do show da Nissan, o Hyundai Creta ainda lidera com 3.799 unidades vendidas.

Os detalhes que fazem a diferença são muitos. O Kicks Advance 2026 vem equipado com partida remota do motor, retrovisores elétricos que se rebatem, uma câmera com visão de 360° e carregador de celular por indução. É um conforto e tanto, né? Ah, e os bancos têm um acabamento que imita couro, que dá um toque de sofisticação.

Tecnologia Para Todos

A central multimídia tem uma tela generosa de 12,3 polegadas e oferece conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Assim, você pode tocar suas músicas favoritas enquanto dirige. Para quem gosta de tecnologia, uma câmera de ré é também um excelente diferencial, além de um sistema de som com quatro alto-falantes. O volante ajusta em altura e profundidade, garantindo que todo mundo encontre a melhor posição ao volante.

O SUV não deixou de lado a segurança e o conforto: são seis airbags, ar-condicionado digital e até paddle shifts para você dar aquele toque esportivo na pilotagem. O painel de instrumentos digital tem uma tela de 7 polegadas, e as entradas USB-C estão garantidas para o pessoal do banco de trás.

Segurança em Primeiro Lugar

Não podemos esquecer da segurança! O Kicks vem com alerta de permanência em faixa, monitoramento da pressão dos pneus e faróis de LED ajustáveis. E quem gosta de encarar estradas conhecidas, as rodas de liga leve aro 17 trazem um design que não passa despercebido.

O Nissan Kicks Advance 2026 realmente se destaca, seja pelo estilo ou pela tecnologia embarcada, deixando qualquer apaixonado por carros animado para dar uma volta ao volante. Se você está pensando em um SUV que une conforto e performance, esse modelo merece atenção.