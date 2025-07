Fiat diminui preço do Fastback Limited em R$ 20.196 para PcD

O Fiat Fastback Limited Edition Turbo 270 AT flex, ano/modelo 2025/2026, vem com uma promoção especial para pessoas com deficiência (PcD). A cor preto Vulcano brilha nesse modelo que promete agradar a muitos motoristas por aí. Essa oferta é válida até o dia 8 de agosto de 2025, com isenção total de IPI e um bônus oferecido pela própria montadora.

Esse SUV se destaca pelo espaço e conforto, com um porta-malas de 516 litros — perfeito para quem curte pegar a estrada com a família ou levar bastante bagagem pra viagem. Nas concessionárias Fiat espalhadas pelo Brasil, você pode saber tudo sobre como funciona o processo de isenção, quais doenças garantem o benefício e as opções de financiamento disponíveis.

A versão Limited Turbo 270 AT6 tem um preço de venda normal de R$ 171.990,00, mas para quem se encaixa nas regras de venda para PcD, o valor cai para R$ 151.793,73. É um desconto de mais de R$ 20 mil! Vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região do país, então é bom conferir sempre.

O motor 1.3 turbo dessa belezura tem 4 cilindros, com potência de até 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol, sempre a 5.750 rpm. O torque de 270 Nm está disponível a partir de 1.750 rpm, garantindo boas arrancadas. E por falar em desempenho, a transmissão automática de 6 marchas é bastante intuitiva — ideal para encarar tanto a cidade quanto a estrada com segurança e agilidade.

Quando o assunto é tecnologia, o Fastback Limited Edition não decepciona. Ele vem equipado com uma central multimídia de 10,1 polegadas que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Você pode curtir suas músicas pelos comandos de voz, conectar via Bluetooth, ouvir rádio AM/FM e ainda tem entrada auxiliar com duas portas USB, uma Tipo A e outra Tipo C.

Além disso, a segurança é prioridade nesse modelo. O carro vem com cintos de segurança dianteiros retráteis, câmera de ré com linhas adaptativas e um pacote de recursos de assistência ao condutor, incluindo a frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança de faixa. Isso é especialmente útil, quem já pegou um trânsito caótico sabe como essas tecnologias fazem diferença.

Mas as vantagens continuam: o Fastback tem quatro airbags, ar-condicionado automático e digital, bancos de couro, direção elétrica e luzes diurnas em LED, além de faróis também nesse tipo de iluminação. Tem ainda um freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, ideal para quem fica preso no trânsito ou em subidas.

No quesito conforto, o carro se destaca com saídas de ar para o banco de trás e um painel de instrumentos digital de 7 polegadas, que mostra várias informações úteis ao motorista. Com rodas de liga leve de 18 polegadas e um volante ajustável, é difícil não se sentir bem dentro desse carro.

Se você está de olho em opções com um bom custo-benefício, o Fiat Fastback Limited Edition é realmente uma ótima escolha, especialmente com essas condições especiais para PcD.