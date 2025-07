Nissan oferece Sentra Exclusive com desconto de R$ 34.900 para PcD

O Nissan Sentra Exclusive está com uma oportunidade imperdível para o público PcD, e isso vale até o final de julho. Este sedã, que é uma das versões mais completas da linha, tem um porta-malas humilhante, com 466 litros de capacidade! É espaço de sobra para as compras do mês, viagens ou até mesmo para levar a família em um rolê legal.

Se você se enquadra nas regras de isenção, pode comprar esse modelo sem pagar o IPI e ainda ganhar um descontão da montadora. O primeiro passo é passar por uma avaliação médica e conseguir um laudo, que pode ser emitido por profissionais do SUS ou credenciados pelo Detran. Parece complicado, mas é bem mais simples do que parece!

Detalhes do Preço

A versão Exclusive 2.0 CVT com Interior Premium tem um preço de tabela de R$ 195.890,00. Para quem tem deficiência, o desconto é generoso: você pode economizar R$ 15.311 com a isenção de IPI e mais um bônus de fábrica de R$ 19.589. Isso faz o valor final cair para apenas R$ 160.990,00 — um total de R$ 34.900,00 que você deixa no bolso. Essa é uma boa grana para gastar em combustível em uma viagem, não acha?

Ah, só um detalhe: os preços são para as opções com pintura sólida. Se preferir uma pintura metálica, prepare-se para adicionar R$ 2.100, e se optar por pintura biton, o acréscimo é de R$ 3.100. Lembre-se de que os preços podem variar dependendo da região, então vale a pena conferir!

Conforto e Tecnologia

O Nissan Sentra Exclusive não é só bonito, ele vem recheado de tecnologia e conforto. Entre os itens que ele traz, temos volante com regulagem de altura e profundidade, faróis em LED e rodas de liga leve de 17” com pneus 215/50 R17. Para quem tem criança, as fixações ISOFIX para cadeirinhas dão um alívio na hora de instalar o bebê no carro.

E quem viaja com frequência sabe como um ar-condicionado digital automático Dual Zone é importante. Os bancos são da tecnologia Zero Gravity, que oferece conforto acolhedor, e ainda são aquecidos! E quem não gosta de um volante que facilita tudo? O modelo ainda conta com direção elétrica com assistência variável e painel de instrumentos com uma tela central em TFT de 7”.

Para os amantes de tecnologia, a central multimídia é um show à parte, com tela de 8”, suporte para Apple CarPlay e Android Auto, além de um sistema de som premium BOSE com 8 alto-falantes — ótimo para dar aquela animada nas suas playlists enquanto você dirige.

Sob o Capô

E o motor? O Nissan Sentra Exclusive vem equipado com um motor 2.0 de quatro cilindros, que literalmente não deixa você na mão. Ele entrega 151 cavalos de potência a 6.000 rpm e 20,3 kgfm de torque a 4.000 rpm. Ah, e fica só no combustível gasolina, o que é uma escolha popular e prática para quem usa o carro diariamente.

Com tantas vantagens e um preço atrativo, o Sentra Exclusive se torna uma opção muito interessante. Ele combina conforto, tecnologia e uma economia que pode fazer a diferença no dia a dia. É o tipo de carro que proporciona não só mobilidade, mas também satisfação ao volante!