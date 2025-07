Porsche avalia Taycan Turbo GT no circuito de Nürburgring

Os aficionados por velocidade vão adorar saber que a Porsche está trabalhando em uma versão ainda mais impressionante do Taycan. Recentemente, um protótipo desse supercarro foi flagrado em testes, com a pilota Lars Kern ao volante. O que se pode perceber é que esse modelo pode ser uma verdadeira máquina destinada a quem não tem medo de pisar no acelerador.

Dá só uma olhada nos detalhes visuais: o carro vem com entradas de ar repaginadas e cortinas de ar que melhoram a aerodinâmica. Além disso, parece ter canards na dianteira e arcos de roda bem mais largos. Essa é uma combinação que promete garantir um desempenho de alto nível, especialmente em pistas.

E não para por aí. Os aerodiscos na parte traseira e o difusor agressivo só aumentam a expectativa. Os para-lamas dianteiros agora têm aberturas de ventilação, enquanto um curioso elemento “flutuante” aparece atrás das rodas da frente. A asa traseira também ganhou um toque especial, o que só reforça o apelo esportivo deste carro.

Com todas essas modificações, parece que estamos prestes a ver o Taycan mais “hardcore” que já existiu, misturando o que há de melhor do pacote Weissach com um novo kit da Manthey. Imagina isso em uma pista? O coração até acelera só de pensar.

Atualmente, o Taycan Turbo GT já é um monstro em termos de performance: são 777 cv (580 kW) na configuração normal, chegando a 1.019 cv (760 kW) e 1.238 Nm de torque no modo Overboost. Isso significa que você consegue sair do zero a 96 km/h em apenas 2,1 segundos e alcançar uma impressionante velocidade máxima de 306 km/h — sem dúvida, um dos mais rápidos da Porsche.

Por aqui, sabemos que é fácil se deixar levar por esses números, mas já imaginou sentir tudo isso na prática? A experiência de dirigir um carro com tanto poder deve ser simplesmente imperdível. Enquanto isso, a versão atual do Taycan já parte de US$ 239.400 nos EUA, um valor que, para os padrões de supercarros, já é bastante respeitável.

E se as modificações aerodinâmicas se concretizarem, a nova versão pode elevar ainda mais essa adrenalina. Enquanto isso, seguimos torcendo por melhorias e inovações que deixem nossos corações acelerados e prontos para novas aventuras nas pistas!