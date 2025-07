Jaguar Land Rover recolhe 21 mil Range Rover Evoque

A Jaguar Land Rover, também conhecida como JLR, anunciou um recall que afeta nada menos que 20.999 unidades do popular Range Rover Evoque, fabricadas entre 2021 e 2025. O motivo? Um risco potencial relacionado ao airbag do passageiro que pode, vejam só, falhar durante uma colisão. Isso pode aumentar a probabilidade de ferimentos, e ninguém quer passar por isso.

O problema diz respeito a uma possível liberação de gases quentes quando o airbag é acionado. Pode parecer algo pequeno, mas isso pode resultar em queimaduras nos ocupantes. Apesar de ser uma questão séria, a montadora comentou que, até agora, não houve registros de acidentes ou lesões devido a esse problema.

Detalhes do Recall

Essa decisão de recall foi tomada após uma investigação longa e detalhada. A NHTSA, a entidade que cuida da segurança veicular nos Estados Unidos, começou a pesquisar o caso em maio de 2023. Em um primeiro momento, os testes não identificaram falhas claras, mesmo com a colaboração de dois fornecedores e da própria JLR.

Com o tempo, a análise revelou uma variação na forma como o airbag é dobrado durante a montagem, o que pode resultar em ativações inadequadas. Então, a JLR entendeu que isso era um risco e decidiu agir.

O Que Fazer Agora?

Para os proprietários afetados, a boa notícia é que a montadora irá substituir o módulo do airbag do passageiro e outros componentes relacionados, tudo sem custo. A troca será feita nas concessionárias autorizadas. Então, se você possui um Evoque, já pode anotar na agenda para agendar o serviço assim que a notificação chegar, que deve começar a ser enviada no fim de agosto.

E vale lembrar: a segurança vem em primeiro lugar. Os airbags são cruciais na proteção dos passageiros, ajudando a salvar vidas todos os dias. Recentemente, por exemplo, a Ford também efetuou um recall de mais de 850 mil veículos devido a um problema na bomba de combustível. Isso mostra que a segurança não é algo que a indústria automotiva leva de leve.

Fique atento, porque cuidar do seu carro vai além de acelerar na estrada. Afinal, conhecer e agir em situações como essa ajuda todo mundo a aproveitar a viagem com mais tranquilidade.