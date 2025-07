Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

O Volkswagen T-Cross Highline 2026 chegou para os apaixonados por SUVs! Essa versão é a mais top da linha, trazendo os mesmos recursos mecânicos da versão Extreme, mas com um visual que realmente se destaca. Com um preço sugerido de R$ 187.490, o T-Cross Highline oferece muita sofisticação e conforto para quem não abre mão de qualidade ao dirigir.

Quando falamos de motorização, o experiente motor 1.4 TSI flex faz a festa, entregando até 150 cv e um torque de 25,5 kgfm. Esse motor é capaz de levar o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos – imagine a adrenalina! O câmbio automático de seis marchas garante que as trocas sejam suaves e rápidas, perfeitas para aquele trânsito do dia a dia ou para uma viagem mais tranquila.

Falando em eficiência, o T-Cross não decepciona no consumo: são 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina na cidade. E quando pega a estrada? Os números sobem para 9,8 km/l com etanol e 14 km/l com gasolina. Dá para sentir a diferença em um passeio mais longo, né?

Itens de série do Volkswagen T-Cross Highline 2026

O T-Cross Highline é repleto de itens que realmente fazem diferença. Ele vem com rack de teto longitudinal prateado, reconhecimento de pedestres e bancos com revestimento parcial em couro, que traz um toque de classe ao interior. As rodas de liga leve de 17 polegadas garantem um visual esportivo e, nos dias de estacionamento apertado, os sensores na dianteira e atrás ajudam muito!

Outro destaque é o sistema “Start & Stop”, que ajuda a economizar combustível em paradas, ideal para quem pinta o dia no trânsito. O controle adaptativo de velocidade mantém uma distância segura do carro da frente, perfeito para quem não gosta de estresse ao dirigir. Além disso, a central multimídia “VW Play Connect” com tela de 10,1 polegadas traz conectividade e serviços remotos, deixando tudo mais prático.

Se segurança é a sua maior preocupação, pode ficar tranquilo. O SUV tem 6 airbags, ar-condicionado digital “Climatronic” e carregador de celular por indução. E para quem já passou sufoco em manobras, a câmera de ré é uma mão na roda.

Ficha técnica do Volkswagen T-Cross Highline 2026

Vamos dar uma olhada nos números que fazem esse carro ser tão especial:

Item Especificação Motor 1.4 200 TSI Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 150 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque 25,5 kgfm a 1.500 rpm (E/G) Velocidade Máxima 200 km/h Aceleração (0-100 km/h) 8,7 segundos Comprimento 4.218 mm Largura 1.760 mm Altura 1.575 mm Entre-eixos 2.651 mm Capacidade do Tanque 49 litros Capacidade do Porta-malas 373 litros Peso Líquido 1.305 kg Carga Útil 435 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/55 R17 Garantia Total 36 meses Garantia de Motor e Câmbio 36 meses

É isso! O T-Cross Highline 2026 é uma boa opção para quem busca mistura de conforto, tecnologia e segurança em um SUV. Cada detalhe foi pensado para agradar os motoristas e passageiros. Estava pensando em dar um rolê? Pode ir tranquilo que essa máquina não vai desapontar!