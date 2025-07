Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026 chegou para agradar quem busca um SUV compacto com um toque de sofisticação. Essa versão fica logo atrás das mais caras, como as Comfort e High, com um preço sugerido de R$ 116.990,00. O motor turbo 1.0 TSI é o mesmo das versões superiores, com 116 cv de potência, mas aqui ele vem com um câmbio manual e uma lista de equipamentos mais enxuta. Os concorrentes na briga incluem nomes como Fiat Pulse, Renault Kardian, e os futuros Toyota Yaris Cross e Jeep Avenger.

Dimensões e Espaço Interno

Quando falamos em espaço, o Tera tem um bom desempenho. Com 1,78 metro de largura e 1,50 metro de altura, ele oferece um interior confortável para os passageiros. O entre-eixos de 2,57 metros ajuda bastante a garantir espaço nos bancos. O porta-malas tem capacidade para 350 litros — isso é ótimo para quem gosta de fazer viagens ou simplesmente precisa carregar as compras do mês.

Desempenho Atraente

Debruçando-se sobre o capô, encontramos o motor 1.0 TSI turbo. Ele é capaz de levar o Tera de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Não é uma aceleração esportiva, mas dá conta do recado na hora de entrar numa rodovia ou sair rapidamente de um semáforo. Pessoalmente, já senti a diferença disso em tráfego urbano, quando um bom motor faz toda a diferença.

Itens de Série do Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026

A lista de equipamentos do Tera não decepciona. Ele vem com:

ISOFIX para assentos de criança

para assentos de criança Iluminação no porta-malas

Sensores de estacionamento traseiros

Sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1”

Airbags (6 no total)

(6 no total) Roda sobressalente leve

Esses espaços e tecnologias garantem segurança e conforto, ideais para quem dirige frequentemente com a família.

A Condução do Tera

Além da boa configuração dos bancos e tecnologias, o Tera também traz itens que proporcionam uma condução mais segura e prazerosa. Entre eles estão o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e o detector de fadiga do motorista. Também conta com direção elétrica, que ajusta facilmente ao volante em manobras apertadas — sempre um alívio em estacionamentos.

Os faróis em LED com luz de condução diurna são outro detalhe que impressiona, não só pela estética, mas pela segurança. Quem já dirigiu à noite sabe como isso pode melhorar a visibilidade sem ofuscar os outros motoristas.

Ficha Técnica do Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026

Para quem gosta de detalhes técnicos, aqui vai uma ficha rápida:

Motor: 1.0 170 TSI

1.0 170 TSI Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 116 cv a 5.000 rpm (etanol)

116 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque: 16,8 kgfm a 1.750 rpm (E/G)

16,8 kgfm a 1.750 rpm (E/G) Velocidade máxima: 197 km/h

197 km/h Capacidade do tanque: 52 litros

52 litros Dimensões: Comprimento de 4.151 mm, largura de 1.777 mm, altura de 1.504 mm

Comprimento de 4.151 mm, largura de 1.777 mm, altura de 1.504 mm Garantia: Total de 36 meses

Esses dados podem fazer a diferença na hora de decidir por um carro novo. O Tera traz um mix interessante de estilo, performance e tecnologia, ideal para quem busca um veículo prático e bom de dirigir.