Zeekr alcança 300 mil veículos shooting brake produzidos

O Zeekr, uma marca chinesa que vem chamando atenção, alcançou um feito e tanto: no dia 14 de julho, a empresa produziu seu 300.000º carro, o Zeekr 001, um modelo que, para quem adora um design arrojado e espaço na hora de viajar, parece ser quase um sonho. Desde que começou a ser entregue em outubro de 2021, esse carro já se tornou um verdadeiro sucesso no mercado global, com três versões disponíveis: 001, 001 FR e 007 GT.

Aliás, você sabia que a maioria das vendas de shooting brakes em 2024 foram do Zeekr 001? Pois é, foram cerca de 100 mil unidades vendidas em um total de 150 mil. Somente em junho, ele vendeu 2.437 unidades, somando 18.124 no primeiro semestre. Em anos anteriores, também não ficou atrás: 6.009 em 2021, 72 mil em 2022 e 76 mil em 2023. Uma evolução e tanto, não é mesmo?

O que traz o Zeekr 001?

Esse modelo está meio que redefinindo o conceito por aí. Ele tem cinco versões e preços que vão de 259 mil a 329 mil yuan (algo em torno de US$ 36.140 a US$ 45.900). Com quase 5 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, dá para imaginar que o espaço interno não é um problema. A autonomia dele varia entre 675 e 750 km, dependendo da configuração. E a tração? Pode ser traseira ou integral, além de ter motores que vão até 778 cv!

E se você curte performance, o Zeekr 001 FR é a versão que vai te deixar com aquele frio na barriga. Com impressionantes 1.247 cv, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,37 segundos. A autonomia, no entanto, é de 550 km, e o preço pode chegar a 769 mil yuan (cerca de US$ 107.290). Não dá pra ignorar as tecnologias como o “tank turn”, que permite ao carro girar no próprio eixo, perfeito para manobras em espaços curtos, como as vagas de shopping lotadas.

Zeekr 007 GT: uma opção mais acessível

Outro carro que está ganhando destaque é o Zeekr 007 GT. Lançado em abril de 2025, ele vem como uma alternativa mais em conta, custando entre 202.900 e 232.900 yuan (US$ 28.300 a US$ 32.500). Ele já produziu 10 mil unidades em maio. Com 4,86 metros de comprimento e um visual mais encolhido que o 001, ele não perde em tecnologia e ainda tem uma plataforma de 800V!

Esse modelo conta com versões com tração traseira ou integral, motores que podem chegar a 637 cv e autonomia de 825 km. E se você é daqueles que detesta ficar horas esperando carregar a bateria, vai adorar saber que consegue recarregar de 10% a 80% em apenas 10,5 a 15 minutos. Os detalhes são preciosos, como a diferença de potência: nas versões de tração traseira, temos 416 cv, enquanto a AWD entrega os 637 cv e sai de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos.

A experiência de dirigir um Zeekr

Se você já teve a oportunidade de guiar um carro elétrico, sabe que a resposta do acelerador é bem imediata. O Zeekr 001, por exemplo, na versão RWD, vai de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e a AWD conquista essa marca em apenas 3,3 segundos. Isso sem falar na arquitetura elétrica de 800V traz uma dinâmica que faz a diferença na hora de dirigir.

A Zeekr está provando que sabe como fazer carros elétricos premium que não só entregam desempenho, mas que também têm um design esportivo e uma autonomia que agrada qualquer motorista que pega estrada.