CPI do lixo anuncia primeiros convocados para oitivas

Investigação sobre Lixo em Ponta Grossa Avança com Novas Convocações

A Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) de Ponta Grossa, criada para examinar o contrato de coleta e destinação de lixo na cidade, deu mais um passo em suas investigações. Os membros da CPI decidiram convocar representantes de órgãos importantes para prestar esclarecimentos sobre o assunto.

No dia 17 de julho, às 14h, será a vez de um responsável da Companhia Paranaense de Energia (Copel) participar das oitivas. Às 15h30, o procurador de licitações e contratos da Prefeitura Municipal, Osires Geraldo Kapp, também será ouvido. O presidente da CPI, vereador Geraldo Stocco (PV), comentou que essas audiências são fundamentais para esclarecer questões que persistem há anos sobre o contrato de lixo, que impacta diretamente a população que paga pelo serviço.

Stocco destacou que os trabalhos da CPI são uma continuidade das ações desenvolvidas anteriormente pela Comissão Especial de Investigação do Lixo, e acredita que as novas convocações trarão mais respostas para os cidadãos.

Durante as investigações anteriores, a CEI do Lixo havia enviado dois ofícios à Copel solicitando relatórios sobre a produção de energia de prédios públicos da cidade, que são gerados pela Usina Termoelétrica a Biogás (UTB), gerida pela Ponta Grossa Ambiental (PGA). No entanto, a empresa não respondeu aos pedidos.

A convocação do procurador Osires Kapp também visa entender os desdobramentos de um parecer jurídico que ele assinou, junto ao ex-procurador-geral, João Paulo Vieira Deschk. Esse parecer havia classificado os serviços previstos no 36º aditivo do contrato como irregulares, alertando para riscos econômicos e jurídicos caso a usina fosse implementada. Apesar do parecer, o ex-prefeito Marcelo Rangel (PSD) decidiu seguir em frente com a construção da usina.

Além das convocações, a CPI enviou um ofício ao Instituto Água e Terra (IAT), solicitando cópias das licenças ambientais do Aterro Sanitário de Teixeira Soares, onde atualmente é descartado o lixo de Ponta Grossa. O ofício também pede informações sobre as licenças dos caminhões usados para o transporte do digestato, além da licença de operação da Usina Termoelétrica a Biogás. Antes, a CEI já havia feito pedidos similares, mas não obteve retorno.

A composição da CPI inclui os vereadores Geraldo Stocco, Dr. Erick e Professor Careca, todos do Partido Verde, além de Guilherme Mazer (PT) e Léo Farmacêutico (União). Stocco é o presidente, e o relator é o Professor Careca. A CPI continua empenhada em esclarecer as complexas questões envolvendo a gestão do lixo e os contratos relacionados em Ponta Grossa.