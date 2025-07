Interior do novo SUV elétrico Li i8 é apresentado na China

A Li Auto, marca chinesa, está chamando a atenção dos amantes de carros elétricos com o novo SUV Li i8. Após algumas imagens vazarem durante os testes de rua no dia 14 de julho, a montadora decidiu mostrar tudo, revelando um interior que é de dar inveja a qualquer um!

O i8 é um SUV que promete conforto para seis ocupantes, já que conta com três fileiras de assentos. E a sofisticação começa logo pelo sistema de entretenimento, que vem com duas telas de 15,7 polegadas no console central. Para quem gosta de tecnologia, uma tela menor de 4,82 polegadas no volante funciona como painel e ainda traz um ar mais moderno ao design. O volante, com formato em D e um toque de bronze, tem ajustes elétricos e comandos práticos para facilitar a vida do motorista.

Conforto e Estilo Dentro do i8

Na segunda fileira, o que não falta é conforto. Os passageiros podem desfrutar de poltronas individuais com um revestimento em couro Nappa que grita luxo! Tem até apoio para as pernas que se ajusta eletronicamente, além de encostos de cabeça super aconchegantes e portas USB-C para recarregar os dispositivos. Ah, e quem não gosta de um toque especial? As portas traseiras contam com cortinas solares e iluminação ambiente, deixando o interior ainda mais acolhedor.

Na terceira fileira, o Li i8 acomoda mais dois passageiros, garantindo que todos viajem com estilo. O sistema de som premium, chamado Li Auto Platinum, faz você se sentir em um verdadeiro cinema sobre rodas.

Design Chamativo e Dimensões Generosas

No visual, o i8 não decepciona. Com um design elegante e moderno, ele vem equipado com um sensor LiDAR no teto e maçanetas embutidas, além de uma linha de capô que faz toda a diferença. Com 5,08 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,05 metros, ele até supera o Tesla Model X em comprimento, tornando-o muito imponente nas ruas.

Performance Que Impressiona

Agora, vamos falar da potência desse SUV. O Li i8 traz tração integral, com dois motores — um na frente de 150 kW (201 cv) e outro atrás de 250 kW (335 cv). Isso significa que ele chega a impressionantes 536 cv de potência, suficiente para encarar qualquer pista. E a velocidade máxima? 180 km/h, para quem adora acelerar.

Na parte das baterias, a versão de entrada conta com uma bateria de 90,1 kWh, garantindo 670 km de autonomia, enquanto a versão topo de linha vem com 97,8 kWh, atingindo até 720 km no ciclo chinês. Para quem faz muitas viagens, essa autonomia é uma mão na roda.

O i8 foi apresentado ao público em fevereiro e desde então tem causado burburinho, principalmente porque entra diretamente na disputa com o Tesla Model X. A pré-venda começou no dia 17 de julho e o lançamento oficial está agendado para o dia 29 de julho.

Preço e Disponibilidade

E quanto ao preço? O novo SUV da Li Auto deve girar em torno de 350.000 yuans, o que equivale a aproximadamente 48.800 dólares. Para quem espera mais opções no mercado de elétricos, essa pode ser uma escolha e tanto!

Se você é apaixonado por carros e por inovação, fica de olho nesse lançamento que promete agitar o mundo dos SUVs elétricos.