Hyundai Ioniq 9 é lançado na Austrália com design futurista

O mercado de SUVs elétricos na Austrália ganhou um novo protagonista! A Hyundai acaba de lançar o Ioniq 9 Calligraphy, o maior e mais caro carro elétrico da fabricante coreana. Com espaço para até sete pessoas, esse modelo vai te surpreender. A versão com sete lugares sai por $119.750, enquanto a que acomoda seis com assentos estilo cadeiras de capitão custa $121.750. Para se ter uma ideia, ele fica logo abaixo do Kia EV9 GT-Line, que parte de $121.000.

Ao comparar o espaço interno da versão de seis lugares, dá pra notar que ele é similar ao do Zeekr 009, que, apesar de ser um pouco maior, com 20 cm a mais, custa $139.900. E se o luxo é o seu foco, vale observar que o Mercedes-Benz EQS SUV tem um preço ainda mais alto, a partir de $194.900, mas o Zeekr e o Kia são competidores diretos em termos de espaço e proposta.

DIMENSÕES E DESIGN

Com 5,06 metros de comprimento, 1,98 m de largura e 1,79 m de altura — além de um entre-eixos de 3,13 m —, o Ioniq 9 é, sem dúvida, o gigante da linha da Hyundai. Essa primazia em tamanho só deve mudar com a nova geração do SUV Palisade, que está prestes a ser lançada.

Visualmente, o Ioniq 9 tem um design que chama a atenção. A estética futurista traz um ar limpo, com iluminação em LED e rodas de 21 polegadas que atuam na redução do ruído. A traseira é especialmente interessante, lembrando a antiga perua Volvo V70, com seu acabamento em estilo "boat-tail".

SOFISTICAÇÃO INTERNA

Quando você adentra o Ioniq 9, a sensação de luxo é imediata. Os bancos de couro Nappa possuem ajuste elétrico em 16 posições tanto para o motorista quanto para o passageiro, além de aquecimento e ventilação nos assentos da frente e na segunda fila. E para os dias ensolarados, o teto solar panorâmico é um verdadeiro charme.

Na parte tecnológica, o modelo não deixa a desejar: ele vem equipado com uma central multimídia de 12,3″, um painel digital do mesmo tamanho, um sistema de som Bose com 14 alto-falantes e até um head-up display. Para quem já sonhou em ter um carro que facilite a vida, isso é um sonho realizado.

DESEMPENHO E AUTONOMIA

Agora, vamos falar do que move esse monstro! O Ioniq 9 roda sobre a plataforma E-GMP, a mesma do Hyundai Ioniq 6 e dos modelos Kia EV6 e EV9. Com um sistema elétrico de 800V, ele permite recarregar de 10% a 80% em apenas 24 minutos. E a bateria de 110,3 kWh alimenta dois motores, que juntos entregam impressionantes 428 cv e 700 Nm, levando o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos. Segundo o ciclo WLTP, a autonomia é de até 600 km.

Os amantes de conforto vão adorar as características da versão Calligraphy, que conta com amortecedores traseiros autonivelantes, ajustando-se conforme o peso na parte traseira. Na frente, os amortecedores são fixos e focados no desempenho.

SEGURANÇA E PRATICIDADE

A segurança é prioridade no Ioniq 9. Ele vem com 10 airbags e uma série de assistências, desde frenagem autônoma até controle de cruzeiro inteligente e monitor de ponto cego com câmera. Para quem lida com o dia a dia, os botões de rebatimento elétrico para os bancos da segunda e terceira fileira são uma mão na roda. Além disso, o carro traz climatização tri-zona e até uma caixa com esterilização UV para objetos.

E se você gosta de opções, a Hyundai oferece espelhos laterais digitais por $3.000, pintura metálica por $750 ou acabamento fosco por $1.000.

ATUALIZAÇÕES E TECNOLOGIA

Outra coisa interessante é que o Ioniq 9 Calligraphy já vem com atualizações remotas (over-the-air), chave inteligente e tampa do porta-malas com abertura sem as mãos. Então, quem se preocupa com a tecnologia nas estradas, pode ficar tranquilo.

Com todas essas qualidades, a Hyundai não só entra no segmento dos grandes SUVs elétricos de luxo como também se destaca, buscando não apenas rivais tradicionais, mas também marcas inovadoras como a Zeekr. A estrada é longa e emocionante, e o Ioniq 9 parece estar mais que pronto para os desafios que vêm pela frente!