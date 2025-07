Motos mais vendidas até 14 de julho de 2025, segundo Fipe

A Honda CG 160 está dominando as ruas brasileiras! Em julho, esse modelo impressionou com 20.032 unidades vendidas, marcando um crescimento de 17% em comparação ao mês anterior. No total de 2025, já são 244.782 motos emplacadas. É a verdadeira queridinha do público.

Logo atrás dela, temos a Honda Biz, com 11.181 unidades vendidas e um aumento de 12% nas vendas. Essa moto é prática e muito usada na cidade, ideal para quem está sempre em movimento. E falando em praticidade, a Honda Pop 110i não fica atrás, emplacando 9.549 motos e registrando um alta de 9% em relação a junho. Para quem busca um modelo mais acessível e ágil no trânsito, essa é uma ótima pedida.

Fechando o top 4, vem a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 9.477 unidades — um salto impressionante de 29% em comparação ao mês anterior. Essa é uma opção perfeita para quem curte um rolê off-road e quer um pouco mais de aventura nas trilhas.

E não podemos esquecer da Sport 110i, modelo da Mottu, que também está ganhando seu espaço, com 4.240 unidades vendidas. A cidade é o seu habitat, e quem já andou com ela sabe como é leve e fácil de manobrar.

No nosso ranking das seis mais vendidas, está a Yamaha YBR 150, com 2.982 motos emplacadas. Este modelo é uma boa escolha para quem aprecia uma pilotagem mais esportiva. A Honda CB 300F vem logo em seguida, com 2.674 unidades, enquanto a Honda PCX 160 completa o top 8 com 2.215 emplacamentos. Para quem enfrenta o dia a dia urbano, a PCX é sinônimo de conforto e eficiência.

A Honda Sahara 300 também merece destaque, ocupando a nona posição, com 1.909 unidades vendidas. Por fim, a Honda XRE 190 encerra o top 10, registrando 1.862 unidades. Esse modelo é um verdadeiro coringa para quem gosta de explorar tanto as ruas quanto as estradas de terra.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 20.032 2º Honda Biz 11.181 3º Honda Pop 110i 9.549 4º Honda NXR 160 Bros 9.477 5º Sport 110i 4.240 6º Yamaha YBR 150 2.982 7º Honda CB 300F 2.674 8º Honda PCX 160 2.215 9º Honda Sahara 300 1.909 10º Honda XRE 190 1.862

Esse ranking mostra as 20 motos mais vendidas no Brasil, trazendo à luz o que está fazendo sucesso nas estradas e cidades. É sempre bom ficar de olho nessas tendências, não é mesmo?