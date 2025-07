Volkswagen reduz preço do Nivus Comfortline em R$ 25.912 para PcD

O Volkswagen Nivus Comfortline, um dos SUVs mais queridinhos do Brasil, está com uma oportunidade incrível para o público PcD neste mês de julho. É isso mesmo! A marca está oferecendo condições especiais para facilitar a sua compra.

Nesse período, quem se encaixa no grupo de pessoas com deficiência pode adquirir o Nivus com isenção total do IPI. E não para por aí: a Volkswagen ainda está dando um desconto extra diretamente. Para aproveitar essa vantagem, é necessário passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo, que pode ser emitido por um profissional do SUS ou credenciado pelo Detran.

Se você ficou curioso, é só visitar uma concessionária da Volkswagen em qualquer canto do Brasil para se informar sobre tudo que envolve essa compra. Você vai poder tirar suas dúvidas sobre quais condições dão direito à isenção, quais documentos são necessários, detalhes do processo de compra e opções de financiamento.

Vamos falar de números? O preço normal do Nivus Comfortline 200 TSI é de R$ 143.490,00. Mas se você se enquadrar nas condições de isenção, pode levar o carro por R$ 117.577,84. Isso significa uma economia de R$ 25.912,16, uma baita ajuda na hora de escolher seu próximo carro.

Em junho, o Nivus vendeu 4.791 unidades, o que não é pouco. Mas, mesmo assim, ficou atrás do Fiat Fastback, que liderou com 4.930 emplacamentos. O Citroën Basalt também viu suas vendas crescerem, mas ainda está longe, com 1.565 unidades.

Falando em conforto e tecnologia, o Nivus Comfortline vem recheado de itens que fazem a diferença no dia a dia. Tem rodas de liga leve escurecidas de 16”, sensores de estacionamento traseiros e um sistema de som touchscreen chamado “VW Play”, que possui uma tela colorida de 10”. Não dá pra negar que, mesmo no trânsito pesado, a qualidade do som faz sua playlist muito mais agradável.

Segurança também é prioridade. O Nivus conta com 6 airbags, incluindo frontais e laterais, além de recursos como ar-condicionado climatronic e ajustes milimétricos do banco do motorista. Quem dirige em estradas mais longas sabe como ter um banco confortável faz toda a diferença, né?

Outros detalhes interessantes incluem carregamento de celular por indução e uma câmera de ré para facilitar aquelas manobras em estacionamento, que muitas vezes são um desafio. E não podemos esquecer do painel digital de 8” e do sistema ISOFIX para fixação do assento infantil, ótimo para quem viaja com os pequenos.

Então, se o Nivus Comfortline de julho chamou sua atenção, não deixe de conferir essas vantagens e tudo que este modelo tem a oferecer para você!