Nissan oferece desconto de R$ 39.700 na Frontier PRO4X para CNPJ

A Nissan Frontier PRO4X está com uma promoção imperdível para pessoas jurídicas. Se você tem um CNPJ, vale a pena conferir! A oferta é válida apenas para vendas diretas e inclui os modelos 24/25, novinhos em folha. São apenas 50 unidades disponíveis, então é bom correr, porque essa oportunidade vai até 5 de agosto de 2025, ou até acabarem os estoques. O preço promocional é válido em todo o Brasil, mas sempre vale a pena conferir os detalhes na concessionária mais próxima.

Se você está pensando em adquirir uma, as concessionárias têm todas as informações necessárias. Lá, é possível entender a documentação que precisa ter, prazos, o processo de faturamento e, claro, as opções de financiamento que podem facilitar a vida de empresas e produtores rurais.

Agora, vamos falar dos números! O preço cheio da versão PRO4X AT 4×4 é de R$ 315.690,00, mas para quem é CNPJ ou produtor rural, o valor cai para R$ 275.990,00. Isso significa uma economia de R$ 39.700,00! Esses preços são confirmados pelo site da Fipe, mas não esqueça que podem ter variações dependendo da região onde você está.

Mecanicamente, a Frontier PRO4X mantém seu coração forte: um motor 2.3 biturbo diesel que entrega 190 cv e 45,9 kgfm de torque. A maioria das versões vem com um câmbio automático de sete marchas, exceto a de entrada que traz um câmbio manual de seis. Quem já pegou estrada sabendo que uma relação de marchas mais inteligente traz conforto, não é mesmo?

Para quem curte tecnologia, a Nissan não decepciona. A Frontier PRO4X conta com ar-condicionado digital Dual Zone e o banco do motorista possui ajustes elétricos com oito configurações. Pensando em longas viagens, os comandos do controle de velocidade no volante fazem toda a diferença. Além disso, o painel de instrumentos multifuncional colorido de 7″ é um verdadeiro charme.

Externamente, essa picape não deixa nada a desejar. Os faróis de neblina com moldura cromada, junto com a grade frontal que dá um ar off-road, fazem dela uma verdadeira aventureira. Detalhes como o rack de teto na cor preta e os retrovisores também em preto combinam bem com o visual robusto. E quem não ama um bom teto solar para fazer as viagens de verão ainda mais especiais?

Para o som, a Frontier vem equipada com seis alto-falantes distribuídos pelas portas, além da central multimídia A-IVI de 8″ com suporte para Android Auto e Apple CarPlay. É o tipo de tecnologia que deixa a viagem muito mais divertida, especialmente quando você está pegando aquele trânsito leve na estrada.

A movimentação no mercado mostra que a Frontier, apesar de um bom carro, tem enfrentado desafios. Em junho, foram vendidas apenas 313 unidades, enquanto a Toyota Hilux e a Ford Ranger continuam dominando as vendas. Um recadinho para quem é apaixonado por caminhonetes: escolha a sua de acordo com o que você mais valoriza na hora de dirigir!

No fim das contas, a Nissan Frontier PRO4X oferece opções bacanas e um preço que vale a pena, especialmente para quem pode aproveitar as condições especiais de CNPJ. Se você está pensando em uma picape robusta e cheia de tecnologia, essa é uma ótima escolha para atender tanto o dia a dia quanto as aventuras de fim de semana.