SUV premium impressiona com novo visual

O Volvo XC60 2026 chega ao Brasil como um dos SUVs médios premium mais avançados do mercado. Este modelo combina um design elegante, tecnologia moderna e um foco na sustentabilidade, já que todas as versões têm um sistema híbrido plug-in (PHEV). A montadora sueca busca atender à demanda por veículos que oferecem conforto e eficiência, apresentando atualizações estéticas e tecnológicas que o colocam em competição com modelos como o BMW X3, Mercedes-Benz GLC e Lexus NX.

Mudanças no Design

O design do Volvo XC60 2026 foi aprimorado para reforçar a identidade escandinava da marca. A grade frontal agora possui um novo formato diagonal e o logotipo Iron Mark centralizado, inspirado no XC90, o que confere mais sofisticação ao veículo. O para-choque dianteiro traz linhas mais definidas e elementos que ajudam na aerodinâmica, enquanto as lanternas traseiras, que agora têm um acabamento escurecido, proporcionam um aspecto mais contemporâneo. As rodas de liga leve variam de 21 a 22 polegadas, destacando o perfil esportivo, especialmente na versão Polestar.

Internamente, o destaque é o painel com uma tela central de 11,2 polegadas que apresenta 21% mais definição, graças à tecnologia Snapdragon Cockpit da Qualcomm. O sistema multimídia integrado ao Google Automotive facilita o uso de recursos como Google Maps e assistente de voz. Outros novos recursos incluem porta-copos atualizados, um carregador sem fio e materiais de alta qualidade, como os acabamentos "Quilted Nordico" e "Navy Herringbone Weave". Nas versões mais altas, o sistema de som Bowers & Wilkins com 15 alto-falantes oferece uma experiência sonora superior.

Sistema Híbrido Plug-in

No Brasil, o XC60 2026 é disponibilizado apenas com motorização híbrida plug-in. Ele combina um motor 2.0 turbo a gasolina com um motor elétrico no eixo traseiro, resultando em uma potência total de 462 cavalos e torque de 72,3 kgfm. Essa configuração permite que o SUV acelere de 0 a 100 km/h em aproximadamente 4,5 segundos. A bateria de 18,8 kWh proporciona uma autonomia elétrica de até 48 km, ideal para trajetos urbanos sem emissões de poluentes. O tempo de recarga para a bateria varia de 0 a 100% em cerca de 3 horas em um carregador CA bifásico de 16A.

O modelo conta ainda com um câmbio automático de 8 marchas e tração integral, garantindo estabilidade em diferentes condições de estrada. A suspensão pneumática adaptativa, disponível nas versões Ultra e Ultra Dark, ajusta automaticamente a altura do carro, aumentando o conforto durante a condução.

Versões, Cores e Preços

O Volvo XC60 2026 está disponível em quatro versões no Brasil:

XC60 T8 Plus : Preço de R$ 459.950, inclui tela de 11,2 polegadas, Google Automotive, assentos em couro sintético, rodas de 19 polegadas e pacote de segurança Volvo Safety Sense.

: Preço de R$ 459.950, inclui tela de 11,2 polegadas, Google Automotive, assentos em couro sintético, rodas de 19 polegadas e pacote de segurança Volvo Safety Sense. XC60 T8 Ultra : Custa R$ 509.950 e adiciona suspensão pneumática, sistema de som Bowers & Wilkins, teto solar panorâmico e rodas de 21 polegadas.

: Custa R$ 509.950 e adiciona suspensão pneumática, sistema de som Bowers & Wilkins, teto solar panorâmico e rodas de 21 polegadas. XC60 T8 Ultra Dark : Com preço de R$ 519.950, traz um design escurecido com detalhes em preto brilhante.

: Com preço de R$ 519.950, traz um design escurecido com detalhes em preto brilhante. XC60 T8 Polestar Engineered: A versão topo de linha custa R$ 539.850, incluindo ajustes esportivos e rodas de 22 polegadas.

As opções de cores disponíveis incluem Forest Lake, Aurora Silver, Mulberry Red e tons clássicos como Onyx Black, Crystal White, Denim Blue e Vapour Grey. A edição Ultra Black se destaca pelo visual monocromático com detalhes pretos.

Experiência de Condução

O XC60 2026 representa a tradição da Volvo em segurança, conforto e compromisso ambiental. O pacote Volvo Safety Sense 3.0 oferece diversas tecnologias de segurança, como frenagem automática e alerta de colisão. A suspensão pneumática proporciona uma condução suave, enquanto o isolamento acústico, com vidros laminados, garante um ambiente silencioso. O sistema híbrido plug-in não só diminui a emissão de poluentes como também reduz os custos com combustível.

A tela de 11,2 polegadas e o sistema Google Automotive oferecem conectividade intuitiva, além de suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Com uma autonomia elétrica de 48 km, o XC60 é perfeito para o uso diário. O espaço interno é generoso, com capacidade de carga de 613 litros, podendo ser expandido para até 1.543 litros.

Impacto no Mercado Brasileiro

O lançamento do Volvo XC60 2026 no Brasil coincide com um aumento na demanda por SUVs premium que incorporam tecnologias sustentáveis. Embora o preço esteja na faixa de R$ 459.950 a R$ 539.850, o modelo se mostra competitivo em relação a rivais como o BMW X3 e o Mercedes-Benz GLC. A exclusividade do sistema híbrido plug-in e a reconhecida segurança da Volvo ajudam a fortalecer o interesse no carro.

Com mais de 1,5 milhão de unidades vendidas globalmente desde 2017, o XC60 é o modelo mais comercializado da marca. Suas atualizações garantem a competitividade no Brasil, oferecendo quatro versões e uma ampla gama de cores, além de alinhar-se aos objetivos de eletrificação da montadora, atraindo consumidores em busca de sofisticação e responsabilidade ambiental.