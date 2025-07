Volkswagen oferece desconto de R$ 28.079 no Virtus Highline para PcD

O Volkswagen Virtus Highline está atraindo a atenção com suas condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Se você tem direito à isenção de impostos, essa é uma oportunidade e tanto! Essa ação promocional de vendas diretas vai até o dia 31 de julho e promete facilitar a compra de um carro novinho em folha.

Um dos pontos altos desse modelo é o câmbio automático que proporciona uma experiência de condução suave. Além disso, o Virtus conta com um porta-malas de 521 litros, ideal para quem vive na correria do dia a dia ou adora fazer uma viagem no final de semana.

Benefícios Financeiros

Esse carro pode ser adquirido com isenção total do IPI e ainda inclui um desconto de fábrica. Para aproveitar essa vantagem, é necessário passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo de algum profissional do SUS ou credenciado pelo Detran. Esse passo é super importante para garantir que você tenha todos os direitos assegurados.

Se você está pensando em adquirir o Virtus, vale a pena dar uma passada na concessionária Volkswagen mais próxima. Eles podem te explicar todos os detalhes sobre o processo de compra, quais documentos são necessários, prazos de entrega e as opções de financiamento disponíveis.

Preços Impressionantes

A versão Highline 200 TSI com câmbio automático tem um preço regular de R$ 155.490,00. Mas, com a isenção e os bônus para PcD, ela chega a R$ 127.410,82 — uma diferença impressionante de R$ 28.079,18. É uma oportunidade e tanto, especialmente quando consideramos que esses valores podem variar conforme a região.

Equipamentos que Fazem Diferença

Nas especificações, o Virtus Highline traz uma série de itens que fazem qualquer apaixonado por carros ficar empolgado. Ele conta com rodas de liga leve aro 17″, sensores de chuva e crepuscular, além de sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás. Isso ajuda muito, especialmente em lugares mais apertados.

Entre os recursos, temos um sistema Start-Stop, que é um aliado na economia de combustível, e um detector de fadiga, perfeito para longas viagens. A central multimídia “VW Play” tem uma tela touchscreen de 10,1″, que facilita a conectividade com seu smartphone através do App-Connect.

Segurança e Conforto

A segurança é prioridade, e o Virtus vem equipado com 6 airbags — dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Na parte do conforto, o ar-condicionado digital “Climatronic” tem filtro de poeira e pólen, o que é ótimo para quem passa muito tempo na estrada.

Não podemos esquecer dos bancos com revestimento premium e do carregador de celular por indução, que são detalhes que fazem a diferença no dia a dia. O Virtus também oferece o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e o bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), proporcionando mais segurança e controle durante a direção.

Mais Tecnologia

Além disso, o modelo conta com uma câmera multifuncional, direção elétrica e retrovisor interno eletrocrômico, que são ótimos para facilitar as manobras. Os faróis de LED oferecem uma iluminação excepcional, ajudando na visibilidade durante a noite ou em dias nublados.

Para quem tem filhos, o sistema ISOFIX/Top Tether para cadeirinhas infantis dá uma segurança a mais. E o painel de instrumentos digital de 10,25″ traz um visual moderno e fácil de entender.

Com tanta tecnologia e conforto, o Volkswagen Virtus Highline se mostra uma excelente opção para quem busca um carro que une praticidade e estilo. Se você está considerando essa compra, com certeza vale a pena dar uma conferida nos detalhes!