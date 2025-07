Chevrolet diminui preço da Montana RS em julho para CNPJ

Durante uma ação promocional, a Chevrolet está lançando uma oferta imperdível para a picape Montana RS destinada a empresas e produtores rurais. A ideia é facilitar a compra através de vendas diretas. Se você é empresário, vale a pena dar uma olhada nos critérios necessários para aproveitar essa oportunidade. E fique atento: os preços podem variar conforme a tabela no dia da compra.

As concessionárias estão por dentro de todos os detalhes. Elas podem ajudar com a documentação, prazos e até mostrar as melhores opções de financiamento para o seu CNPJ ou para a sua atividade rural. Para dar uma ideia do que estamos falando, a versão RS 1.2 Turbo automática, que tem um preço sugerido de R$ 173.090, pode ser sua por R$ 138.472. Uma economia de R$ 34.618 para quem se qualifica!

No dia a dia, se você costuma dirigir por estradas, sabe que a potência de um carro faz toda a diferença. E a Montana 2025 vem com novidades no motor. O novo 1.2 Turbo agora tem injeção direta e melhorias no software, o que elevou sua potência de 133 cv para 141 cv. Ideal para quem precisa de força na hora de carregar ou rebocar alguma coisa.

Características da Montana RS

A Montana RS não decepciona quando se fala em itens de conforto e tecnologia. Ela conta com painel digital TFT de 3,5”, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, facilitando manobras em situações complicadas. E para quem gosta de praticidade, ela vem com carregador sem fio e ganchos para amarração de carga no interior da caçamba. Ah, e tem também uma capota marítima para proteger sua carga de desafios como chuva e poeira.

Conforto é essencial, certo? A Montana traz ar-condicionado digital automático e bancos com revestimento premium na cor preta "Jet Black", exclusivo da versão RS. Com certeza, você vai se sentir bem ao dirigir esse carro.

E segurança? A Montana está equipada com 6 airbags, incluindo os laterais e de cortina. Para quem tem criança, o sistema de fixação para cadeirinhas, com Isofix e Top Tether, é um baita aliado. A direção é elétrica e adaptativa, e o sistema Chevrolet MyLink vem com tela LCD sensível ao toque de 8”. Não posso deixar de mencionar a integração com smartphones pelo Android Auto e Apple CarPlay, muito prático para quem gosta de ouvir música ou usar GPS.

Design e Estilo

O visual da Montana RS é outro ponto forte. Ela vem com um retoque especial na grade frontal, rodas de alumínio aro 17” com um acabamento premium e detalhes em cromo escurecido. Tudo isso dá um charme a mais, ideal para quem aprecia um design arrojado.

A tabela abaixo traz as informações que você precisa:

Chevrolet Montana RS para CNPJ em julho de 2025

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos RS 1.2 Turbo AT R$ 173.090,00 R$ 138.472,00 R$ 34.618,00

Pegando a estrada com a Montana RS, você está não só acompanhando as inovações da Chevrolet, mas também garantindo um carro que vai te atender em todos os momentos.