Aprenda a sacar o FGTS anualmente e evitar prejuízos

Conhecer as opções de retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é vital para os trabalhadores brasileiros que buscam gerenciar melhor suas finanças. As principais modalidades disponíveis são o saque-rescisão e o saque-aniversário, e entender as características de cada uma pode ajudar na hora de decidir.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta do FGTS, em um mês próximo ao seu aniversário. Essa opção é voluntária e proporciona flexibilidade no acesso aos recursos, permitindo que o trabalhador continue recebendo os depósitos mensais feitos pelo empregador. O interesse por essa modalidade aumentou, principalmente em 2025, devido aos seus impactos no planejamento financeiro pessoal.

Como funciona o calendário do saque-aniversário?

O saque-aniversário segue um calendário que depende do mês de nascimento do trabalhador. No primeiro dia útil do mês do aniversário, é liberada uma quantia que pode ser retirada durante 60 dias. Se não houver a retirada nesse período, o dinheiro retorna ao saldo da conta do FGTS.

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve solicitar a mudança pelo site ou aplicativo oficial do FGTS, que são ferramentas práticas e seguras. O procedimento é simples e permite também o registro da conta bancária onde os recursos serão depositados. Caso a solicitação seja feita no mês do aniversário, o depósito ocorre em até cinco dias úteis.

É possível voltar ao saque-rescisão?

Sim, é possível retornar ao saque-rescisão depois de optar pelo saque-aniversário, mas há um período de espera de 25 meses para isso. Durante esse tempo, se o trabalhador for demitido sem justa causa, poderá receber apenas a multa rescisória. O saldo das contas do FGTS não estará disponível para saque total até a mudança efetiva de modalidade, então é importante avaliar as necessidades financeiras antes de tomar essa decisão.

Como calcular o valor do saque-aniversário?

O valor que pode ser retirado anualmente pelo saque-aniversário é calculado com base em uma tabela progressiva. Essa tabela leva em consideração o saldo total do FGTS e estabelece alíquotas que variam de 5% a 50%. Além da porcentagem, um valor fixo é adicionado, dependendo da faixa de saldo.

Por exemplo:

Saldo de até R$ 500 : saque de 50% do valor.

: saque de 50% do valor. Saldo entre R$ 500,01 e R$ 1.000 : saque de 40% mais um adicional fixo.

: saque de 40% mais um adicional fixo. Saldos superiores a R$ 1.000: percentuais menores, mas com acréscimos de valores fixos.

Essas regras sugerem a importância de monitorar regularmente o extrato do FGTS para um melhor planejamento financeiro.

Quando escolher o saque-aniversário?

Optar pelo saque-aniversário depende das circunstâncias financeiras de cada trabalhador. Aqueles que buscam maior flexibilidade e uma fonte de recursos periódica podem se beneficiar dessa modalidade. No entanto, quem prioriza manter o saldo integral disponível em caso de demissão pode achar o saque-rescisão mais vantajoso.

É recomendável que os trabalhadores avaliem seu planejamento financeiro e considerem os benefícios e limitações de cada modalidade antes de tomar uma decisão.

O saque-aniversário do FGTS continua sendo uma alternativa válida para quem quer um acesso programado aos recursos, mas é fundamental entender as regras e consequências dessa escolha, especialmente em relação ao direito ao saldo total em caso de rescisão do contrato de trabalho.