Volkswagen oferece desconto de R$ 33.138 no Taos Highline para CNPJ

Durante o mês de julho, é hora de aproveitar uma oportunidade imperdível para quem está pensando em comprar um SUV. O Volkswagen Taos Highline está disponível com condições especiais no programa de vendas diretas. Este modelo se destaca com uma série de equipamentos de primeira e um porta-malas generoso de 498 litros — uma mão na roda para viagens e compras.

Se você está na categoria de CNPJ ou é produtor rural, pode comprar a versão Highline 250 TSI, que normalmente sai por R$ 231.990,00, por R$ 208.791,00. Isso representa um desconto de R$ 23.199,00! É sempre bom conferir os números com a concessionária, pois os valores podem variar dependendo da sua região.

Em junho de 2025, foram 889 unidades do Taos vendidas. No acumulado do ano, já somam 8.552 unidades emplacadas. Para dar uma ideia do cenário, o Toyota Corolla Cross lidera as vendas de SUVs médios com 5.335 unidades, seguido pelo Jeep Compass com 4.546.

Equipamentos e Conforto

O Volkswagen Taos Highline não decepciona quando se trata de equipamentos. Ele vem com rodas de liga leve diamantadas de 19 polegadas, modos de condução, sensores de chuva e crepuscular, além de uma central multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1 polegadas e App-Connect. Para não deixar a desejar, ainda conta com tapetes de tecido nos bancos — prático e fácil de manter.

A segurança é prioridade, com 6 airbags, ar-condicionado digital “Climatronic Touch” que controla a temperatura para duas zonas, e o assistente de estacionamento Park Assist. Já pensou como seria fácil estacionar em um lugar apertado com essa tecnologia?

E se você costuma usar o carro para o dia a dia, vai adorar saber que ele também tem um assistente para sair de vagas e bancos dianteiros aquecidos — perfeito para as manhãs mais frias.

Performance e Potência

Sob o capô, o Taos Highline é movido por um motor 1.4 TSI turbo de quatro cilindros com 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. O câmbio automático de oito marchas garante trocas suaves e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Para quem ama dirigir, essa entrega de potência e agilidade faz toda a diferença, principalmente em situações de ultrapassagem.

Conclusão

Se você está em busca de um SUV que combine estilo, conforto e tecnologia, o Volkswagen Taos Highline é uma excelente escolha. Entre as vantagens, além do preço atrativo em julho, está a lista de recursos que simplesmente facilita a vida na estrada, seja para um passeio ou uma viagem mais longa.