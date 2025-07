Fiat Pulse Impetus tem desconto de R$ 18.373 para PcD

O Fiat Pulse Impetus Hybrid está atraindo atenção com uma oferta especial. Ele é uma ótima opção para pessoas com deficiência (PcD) que podem aproveitar uma isenção total de IPI ao comprar um carro zero. Isso significa menos gastos na hora de levar para casa esse modelo. E não para por aí! O carro também tem um bônus de fábrica, deixando o preço mais em conta. Vale lembrar que, após a compra, o veículo precisa ficar registrado no nome do comprador por pelo menos dois anos antes de ser vendido.

Se você está interessado, é só dar uma passada em uma concessionária Fiat próxima! Os consultores estão prontos para te ajudar com a documentação necessária, explicar os critérios médicos que dão direito à isenção e ainda orientar sobre prazos e opções de financiamento pensadas especialmente para o público PcD.

Em questão de preços, a versão Audace Turbo 200 Impetus CVT, que normalmente custa R$ 146.990, sai por R$ 128.616,25 com os descontos. Isso representa uma economizada de R$ 18.373,75 — é um descontão que não dá para ignorar!

Equipamentos e Conforto

O Fiat Pulse Impetus Hybrid não deixa a desejar no quesito equipamentos. Ele vem com uma série de itens de conforto, segurança e tecnologia. Um dos destaques é o volante revestido em couro, que você consegue ajustar tanto na altura quanto na profundidade. Para quem ama tecnologia, o carregador por indução é um bônus e, para evitar aquele estresse de checar os pneus, o sistema de monitoramento de pressão (iTPMS) é muito útil.

Destaques de Conforto e Tecnologia

E a lista de itens não para por aí! O carro também conta com quatro airbags, ar-condicionado automático, bancos em couro e uma central multimídia com tela de 10,1 polegadas, que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Para quem gosta de ouvir música, tem Bluetooth, rádio AM/FM e até duas entradas USB, uma tipo A e outra tipo C.

O painel é totalmente digital, com uma tela de 7 polegadas. E se você fica no trânsito, vai adorar saber que a câmera de ré é de alta definição e tem linhas adaptativas — isso ajuda bastante na hora de estacionar. Quem dirige muito sabe como às vezes um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença, não é mesmo?

Conectividade e Conveniência

O Pulse ainda traz algumas conveniências e itens de segurança que são muito bem-vindos, como o piloto automático (cruise control), retrovisores com regulagem elétrica e função tilt down, além de sensores de chuva e de luminosidade. Os faróis em LED com luzes diurnas também são um charme.

Ah, e não podemos esquecer das rodas de liga leve de 17 polegadas que dão um toque esportivo ao visual. Os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro ajudam demais na hora de parar em vagas apertadas e o sistema de navegação é uma mão na roda para quem gosta de explorar.

Especificações e Informações

Então, se você está de olho no Fiat Pulse Impetus Hybrid, aqui vai uma tabela rápida para você consultar:

Configurações Preços de tabela Preço para PcD Descontos Audace Turbo 200 Impetus CVT R$ 146.990,00 R$ 128.616,25 R$ 18.373,75

Com tudo isso, fica difícil não se animar, né? O Fiat Pulse é, sem dúvida, uma opção que vale a pena considerar se você busca um carro moderno e cheio de vantagens.