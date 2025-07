Fiat reduz preço da Toro Volcano em R$ 33 mil para CNPJ

A Fiat está com uma oportunidade imperdível para você que é microempresário ou produtor rural! A picape Toro Volcano está com condições especiais, mas atenção: essa promoção é exclusiva para quem tem CNPJ ativo e inscrição estadual válida. Infelizmente, pessoas físicas, motoristas de aplicativo e empresas fora dessa categoria não conseguem aproveitar essa oferta.

Se você está curioso sobre a documentação necessária, prazos e formas de financiamento, a melhor dica é dar uma passada em uma concessionária Fiat. A equipe do site Fipe Carros também confirmou as informações com a marca. E não se esqueça: os preços podem variar conforme a sua região.

Descontos Incríveis

Agora, vamos falar de números! A Toro Volcano com motor Turbo 270 flex e câmbio automático de 6 marchas tem um preço sugerido de R$ 186.980, mas para quem compra com CNPJ, o valor cai para R$ 165.490. Isso significa um desconto de R$ 21.490!

Se você está de olho na versão Volcano Turbodiesel com tração 4×4 e câmbio automático de 9 marchas, o preço normal é R$ 210.980, mas na venda direta, ele sai por R$ 177.290. Ou seja, uma economia de R$ 33.690!

Qualidade e Força

A versão Volcano Turbodiesel 4×4 é perfeita para quem precisa de um carro robusto. Com capacidade para carregar até 1 tonelada, ela é ideal tanto para o trabalho quanto para as aventuras em família. Já a Volcano Turbo 270 flex tem uma capacidade um pouco menor, suportando até 750 kg, mas não deixa a desejar em potência e conforto.

Conforto e Tecnologia

A Toro Volcano não é só força; ela também traz tecnologia de sobra. Equipamentos como 6 airbags, ar-condicionado digital dual zone e bancos em couro estão nessa belezura. Além disso, a central multimídia de 8,4” é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, trazendo praticidade para quem ama conectar o celular ao carro.

E quem dirige sabe que conforto é tudo! A picape conta com direção elétrica, faróis Full LED e até câmera de ré para facilitar aquelas manobras em estacionamento.

Itens que Fazem a Diferença

A Toro Volcano ainda traz recursos legais como as rodas de liga leve aro 18”, retrovisores com ajuste elétrico e um acabamento esportivo que dá um charme a mais no visual. Para quem precisa levar a família, o sistema Isofix facilita a fixação de cadeirinhas infantis.

Portanto, se você é microempresário ou produtor rural, vale a pena conferir essa oportunidade e entender como a Toro Volcano pode ser o seu próximo carro.