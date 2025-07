Peugeot 2008 Allure tem redução de preços para PcD

O Peugeot 2008 Allure é uma versão que chama atenção no universo dos SUVs. Conhecido por oferecer um conjunto bem equilibrado de equipamentos e um bom custo-benefício, ele se destaca ainda mais com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Se você se encaixa nesse perfil, pode aproveitar isenção total de IPI, além de um bônus incrível da montadora durante a venda direta.

Se você está pensando em adquirir um, vale a pena dar uma passada nas concessionárias Peugeot por todo o Brasil. É uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre documentação, prazos e formas de pagamento. Assim, você já se prepara para essa nova compra sem surpresas.

Descontos e valores

Com uma tabela sugerida de R$ 153.990, a versão Allure T200 pode ser adquirida por R$ 129.729,15 para clientes PcD. Isso significa um desconto sólido de R$ 24.260,85! Informação confirmada pela concessionária Peugeot Jelta Riviera, e que certamente deixará muitos motoristas de olho.

Performance e motor

A versão GT do Peugeot 2008 está equipada com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega até 130 cv de potência e torque de 20,4 kgfm. A transmissão CVT, que simula sete marchas, proporciona uma experiência de dirigir que se destaca em qualquer estrada. Quem já enfrentou engarrafamento sabe como um câmbio rápido pode fazer toda a diferença no dia a dia.

Espaço e conforto

O modelo é construído sobre a nova plataforma CMP e ganhou um bom aumento nas dimensões. Com 4,30 metros de comprimento — 14 cm a mais que seu antecessor — e um entre-eixos de 2,61 m, o espaço interno ficou ainda mais generoso. No banco traseiro, os passageiros vão notar a diferença nas pernas e, se você é motorista, vai adorar o conforto que isso pode trazer em viagens longas.

Além disso, o porta-malas também cresceu, agora com capacidade para 434 litros. Com esse espaço extra é possível levar tudo o que você precisa, sem apertos.

Equipamentos que impressionam

O Peugeot 2008 Allure traz um pacote de equipamentos interessante. Os bancos são revestidos em couro e há recursos como alerta de ponto cego, câmeras com visão 360 graus e sensor de estacionamento na frente. Para facilitar a vida, ele conta com chave presencial e partida por botão — bem útil quando as mãos estão ocupadas, né?

Além disso, tem um sistema de faróis de LED e lanternas com um efeito tridimensional que dá um charme a mais ao visual. As rodas de liga leve de 17 polegadas e um volante multifuncional com ajuste em altura e profundidade agregam aquele toque de sofisticação.

Recursos de conectividade e conforto

Não para por aí! O carro também oferece painel de instrumentos digital em 2D, ar-condicionado digital automático e uma central multimídia de 10” com espelhamento sem fio. Para quem costuma viajar com a família ou amigos, as 4 entradas USB (sendo 1 USB-C e 1 USB-A na frente, além de 2 USB-A atrás) vão ajudar a manter todos conectados e com os gadgets sempre carregados.

Então, se você está buscando um SUV que une tecnologia, conforto e um bom custo-benefício, o Peugeot 2008 Allure pode ser o que você procura. Principalmente agora com essas condições especiais para PcD. Com certeza, a dirigibilidade e o conforto desse carro vão fazer suas aventuras muito mais agradáveis e práticas.