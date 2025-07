Nissan anuncia lançamento do Rogue 2027 com novo design

A Nissan está com grandes expectativas para o novo Rogue 2027, especialmente após um período complicado, com fechamento de fábricas e prejuízos financeiros. Esse SUV, que é o mais querido da marca nos Estados Unidos e conhecido como X-Trail em outras partes do mundo, chega com uma boa dose de novidades no estilo, na mecânica e na tecnologia.

Começando pelo design, o Rogue 2027 traz uma frente bem mais imponente. A grade escurecida e as luzes de LED em formato hexagonal dão um toque moderno. E quem não aprecia um carro que se destaca na estrada? Na traseira, as lanternas em LED desenhadas de maneira elegante se estendem pelas laterais. Isso cria um visual harmônico e robusto, muito lembrando o SUV Patrol.

Entrar nesse modelo é como entrar em um novo mundo. O interior foi atualizado e segue a linha dos lançamentos mais recentes da marca, como o Ariya EV e o Murano. Imagine só: um painel com duas telas widescreen, minimalista e sem muitos botões, que deixa tudo mais bonito e fácil de usar. A cabine também foi equipada com materiais de qualidade superior e vem com a nova versão do sistema de assistência ao motorista ProPILOT, que deve facilitar muito a vida dos motoristas.

Embora haja muitas melhorias, o Rogue 2027 ainda usa a plataforma CMF-CD da versão atual. Nos Estados Unidos, ele manterá a configuração de cinco lugares em duas fileiras, enquanto o X-Trail pelo mundo pode contar com uma versão de sete lugares — ideal para famílias ou viagens grandes.

Agora, a grande sacada vem na parte de motorização. Finalmente, a Nissan vai trazer para os Estados Unidos o sistema híbrido e-Power. Diferente dos híbridos comuns, que combinam motor a combustão e elétrico, esse usa um motor 1.5 turbo só para gerar eletricidade. Isso significa que, na prática, a tração é toda elétrica, oferecendo uma experiência de direção mais suave e silenciosa.

Outro diferencial é o sistema e-4ORCE, que conta com dois motores elétricos. Ele garante tração nas quatro rodas, funcionando como elétrico puro em baixas velocidades. O motor a gasolina só entra em ação quando realmente necessário, otimizando o consumo de combustível. Numa época em que o mercado está tão competitivo, como prova a pré-venda do Mazda EZ-60, que bateu recorde de 33 mil pedidos, essa estratégia pode ser um verdadeiro diferencial.

E tem mais! Após o lançamento, uma versão híbrida plug-in deve ingressar na linha. As primeiras imagens dão indícios de que ela pode compartilhar componentes com o Mitsubishi Outlander PHEV, já que as duas marcas pertencem à mesma aliança.

O Rogue 2027 chega em um cenário super acirrado, competindo com gigantes como Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester, Honda CR-V, VW Tiguan, Ford Bronco Sport, Jeep Cherokee e o novo Mazda CX-5.

A produção está prevista para iniciar logo após o lançamento, que deve acontecer em meados de 2026. A Nissan está apostando todas as suas fichas nessa nova etapa e espera que ela não só renove seu mercado, mas também traga um novo fôlego para a marca. Em tempos em que cada investimento pode ser crucial, a Nissan está captando US$ 4,5 bilhões em títulos para fortalecer suas estratégias.