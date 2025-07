Fiat Argo Drive 1.0 tem desconto de R$ 12.827 para PcD

O Fiat Argo Drive 1.0 está com uma oferta imperdível para a galera com deficiência (PcD) até 5 de agosto de 2025. Com essa promoção, é possível adquirir o carro com isenção total de IPI e desconto proporcional de ICMS. A versão que está na jogada conta com câmbio manual e uma lista de equipamentos que garantem um bom nível de conforto e praticidade.

Essa iniciativa faz parte do programa Fiat Autonomy, que busca facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência. Para aproveitar essa chance, é necessário um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade, que comprove a condição e indique eventuais adaptações para o veículo.

Uma vez que você tenha esse documento, o próximo passo é solicitar as isenções dos impostos. Para o IPI e o IOF, a solicitação é feita na Receita Federal. Já para o ICMS e o IPVA, você vai tratar isso na Receita Estadual. Com essas isenções, o preço final do carro fica muito mais acessível, um alívio para o bolso.

O preço de tabela do Fiat Argo Drive 1.0 é de R$ 94.990, mas para quem se enquadra na condição PcD, ele cai para R$ 82.162,79, um desconto significativo de R$ 12.827,21. Mas fica a dica: esses valores podem variar de acordo com seu estado ou município.

Falando um pouco das características do Argo, ele vem equipado com controle de estabilidade (ESC), aquele desembaçador do vidro traseiro que sempre ajuda nas manhãs chuvosas, e direção elétrica progressiva que deixa a condução bem leve. O sistema de aceleração eletrônica, também chamado de Drive by Wire, melhora a resposta do carro.

Se você tem criança, vai adorar saber que ele tem gancho universal para a cadeirinha (Isofix). A central multimídia UCONNECT, com touchscreen de 7”, integra-se tanto com Android Auto quanto com Apple CarPlay. Isso significa que você pode conectar seu celular e ouvir suas músicas favoritas numa boa.

O Argo também não deixa a desejar no conforto: ele conta com ar-condicionado com filtro antipólen, e o banco do passageiro tem uma bolsa porta-objetos no encosto. Os cintos de segurança dianteiros são retráteis de 3 pontos, garantindo segurança para todos. Ah, e aqueles detalhes que fazem a diferença no dia a dia, como o sistema HCSS (que facilita a partida a frio), airbags frontais e freios ABS com EBD, estão todos lá.

E não podemos esquecer da iluminação do porta-malas e do acabamento interno escurecido, que traz um toque de sofisticação. Os faróis com LED e luzes diurnas impressionam e ajudam na visibilidade. Tudo isso complementado com um painel de instrumentos multifuncional que exibe informações úteis.

As rodas de 6.0 x 15” com pneus “verdes” são outra novidade que ajudam na eficiência de combustível e trazem um volante que você pode ajustar de acordo com sua posição preferida. Tem ainda o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, facilitando a vida e garantindo uma direção mais segura.

Em resumo, o Fiat Argo Drive 1.0 para PcD é uma opção muito atraente, tanto pelo desconto quanto pelas comodidades que oferece. Se você busca um carro que combine conforto e eficiência, essa pode ser uma excelente escolha.