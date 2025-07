Nissan e Honda reabrem negociações para caminhões nos EUA

Depois de uma tentativa de fusão que não deu certo no início do ano, a conversa entre a Honda e a Nissan voltou a esquentar. Desde abril, os executivos das duas montadoras têm se reunido com frequência, explorando ideias para colaborar sem necessariamente unir as empresas. E quem diria, né? Às vezes, a melhor solução é trabalhar juntos, mas cada um no seu espaço.

Uma das propostas que está em pauta é a utilização da fábrica da Nissan em Canton, no Mississippi, para produzir caminhonetes da Honda. Essa unidade está operando com a capacidade reduzida, focada atualmente apenas na montagem da picape Frontier. Então, por que não transformar essa estrutura em um novo projeto?

A ideia é que a Honda talvez aproveite esse espaço ocioso para lançar uma caminhonete de grande porte. Isso seria um baita fôlego para a linha da marca, que hoje só conta com a Ridgeline, uma picape média de construção monobloco. Imagine só, uma caminhonete robusta da Honda! É algo que os fãs da marca há tanto esperavam.

Fala-se até que a produção da nova picape poderia ser feita pela própria Nissan em Canton. Embora ainda não haja confirmações, os rumores indicam que essa nova caminhonete não seria apenas uma versão maior da Frontier, mas sim um modelo totalmente novo. Isso é bom para todos: as montadoras e, claro, nós, consumidores que adoramos novidades.

Recentemente, a Nissan encerrou a produção da Titan, sua picape grande, por conta de vendas fracas. Com esse espaço vazio, a colaboração com a Honda pode ser uma saída interessante para ambos os lados. E não para por aí! As marcas também estão pensando em desenvolver SUVs em conjunto. A Honda, por exemplo, poderia ganhar uma versão do Nissan Armada para brigar com modelos como Chevrolet Tahoe e Ford Expedition. Imagina ver algo assim nas concessionárias!

Essas conversas realmente ganharam força após as tarifas de importação que foram implementadas durante o governo Trump. Com isso, a produção local de modelos maiores se tornou uma opção mais vantajosa. No entanto, enquanto as novidades não chegam, a Nissan anunciou um super desconto de R$ 17.500 no novo Kicks Exclusive para o pessoal que é PcD. É uma oportunidade para quem está procurando um carro.

Mesmo não havendo uma fusão à vista, a busca por formas de cooperação mútua continua. O objetivo é encontrar soluções que sejam boas para ambas as marcas, especialmente em áreas em que cada uma tem suas dificuldades.

Falando em lançamentos, a planta de Canton está esperando um pouco antes de dar as boas-vindas a dois novos crossovers elétricos da Nissan e Infiniti. Esses lançamentos, que estavam previstos, acabaram adiados em cerca de dez meses. Então, teremos que aguardar até novembro de 2028 para ver o Nissan e março de 2029 para a Infiniti. E, acredite, a Nissan já está planejando exportar veículos elétricos fabricados na China a partir de 2026. Uma verdadeira corrida em direção ao futuro elétrico!