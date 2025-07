Stelato S9T é fotografado em imagens oficiais na China

A Stelato, uma marca que surgiu da parceria entre a BAIC e a Huawei, está prestes a apimentar o cenário das peruas com a nova Stelato S9T. Com lançamento agendado para o outono deste ano, a S9T chega estilosa na cor “Verde Wonderland”, mostrando que a marca não tem medo de se destacar.

Baseada no sedã Stelato S9, essa station wagon traz um design que vai fazer a galera admirar. Os faróis “Galaxy” e as rodas de múltiplos raios são só o começo. O contraste dos detalhes cromados e as maçanetas embutidas nas portas dão um toque moderno e elegante. Quem valoriza um visual arrojado vai adorar o que está por vir.

A traseira da S9T também impressiona, com lanternas “Nebula” que garantem um look exclusivo. O teto, que se estende horizontalmente após a coluna C, promete uma identidade própria, bem diferente do que estamos acostumados. Para quem ama um carro que chama atenção no trânsito, essa perua tem tudo para fazer sucesso.

No quesito tecnologia, a S9T não deixa a desejar. Equipamentos como racks de teto e sensores LiDAR são indícios de que ela vem com o sistema de condução autônoma chamado Qiankun ADS, desenvolvido pela Huawei. Isso é uma baita vantagem para quem enfrenta o trânsito estressante nas grandes cidades; quem já teve essa experiência sabe como um sistema assim pode aliviar a tensão nas horas de pico.

Embora ainda não saibamos todos os detalhes sobre a motorização, rumores indicam que a S9T deve seguir a linha do Stelato S9. Esse sedã já está fazendo barulho com suas opções elétricas, sendo as versões BEV e EREV as mais comentadas. Para quem procura economia e ainda assim não abre mão de potência, essa é uma combinação e tanto.

O Stelato S9 tem uma configuração elétrica que entrega impressionantes 304 cv, além de uma autonomia que chega até 816 km. E a versão com tração integral? Essa chega a incríveis 516 cv e 721 km de autonomia. Para quem busca mais, a versão EREV combina um motor a combustão com propulsão elétrica, dando um alcance total que pode passar dos 1.300 km. Imagina só pegar a estrada e não se preocupar tanto com paradas para abastecer!

No mês passado, o Stelato S9 já estava liderando as vendas de sedãs elétricos na China, um sinal de que a marca está indo bem. Com preços variando entre 309.800 e 449.800 yuan (algo em torno de US$ 43.200 a US$ 62.700), ele oferece boas opções para quem quer entrar no mundo dos elétricos sem quebrar o banco.

Inclusive, a Stelato não está sozinha nesse mercado. A marca está compartilhando suas inovações com outros modelos que utilizam a tecnologia da Huawei. E a concorrência não para por aí: marcas como Audi e SAIC estão testando novos crossovers elétricos, aumentando ainda mais a competitividade do setor.

O mundo dos elétricos parece estar em ebulição. Com a SAIC repleto de lançamentos programados e até a Lucid Air quebrando recordes de autonomia, quem ama dirigir pode se divertir bastante nos próximos meses. E se você é fã de SUVs, a Xiaomi também está se aventurando no mercado com o SUV híbrido YU9. A cada novidade, o coração dos apaixonados por carros acelera!